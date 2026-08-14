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    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Aunque la burundanga existe y puede provocar una intoxicación grave, muchas de las historias que circulan en internet mezclan hechos reales con mitos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    En redes sociales, suelen aparecer casos de personas que aseguran haber perdido el conocimiento al tocar un objeto, como un billete o un papel. La teoría de muchos es que habrían sido intoxicados con burundanga —cuyo verdadero nombre es escopolamina una sustancia conocida por utilizarse para cometer delitos.

    Y es que suele provocar confusión, desorientación, amnesia y somnolencia en quienes consumen el medicamento, especialmente en altas dosis.

    Esta parte sobre la burundanga es cierta: existe, y puede provocar síntomas e intoxicaciones graves por utilizarla de forma indebida. No obstante, ¿es posible que el contacto breve con la piel sea suficiente para que la víctima pierda la conciencia?

    ¿Qué dice realmente la evidencia científica sobre esta sustancia?

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Qué es la burundanga y qué efectos puede provocar

    En conversación con La Tercera, el director del Doctorado en Biomedicina de la Universidad de los Andes, Federico Batiz, explica que la escopolamina, conocida popularmente como burundanga, es una sustancia que se obtiene de las plantas del género Brugmansia y Datura (floripondio o chamico).

    En medicina, se utiliza con dosis controladas para prevenir las náuseas y vómitos después de una cirugía, o por el mareo por movimiento.

    Sin embargo, en escenarios delictivos, se han reportado casos donde la víctima, sin darse cuenta, consume dosis elevadas y sin control que, según el médico, desencadena un cuadro de intoxicación anticolinérgica grave, que provoca síntomas como:

    • Confusión.
    • Delirium.
    • Agitación.
    • Alucinaciones.
    • Somnolencia.
    • Amnesia.

    En concentraciones aún mayores puede provocar complicaciones potencialmente fatales, como depresión respiratoria, arritmias, convulsiones e incluso coma.

    “No existe evidencia de que anule por completo la voluntad de la persona como sugiere el mito popular, pero sí compromete gravemente el juicio y la memoria”, explica Batiz.

    ¿Es cierto que tocar un objeto con burundanga puede intoxicar?

    Es una de las preguntas que más se repite cada vez que se viraliza una alerta en redes sociales. La respuesta, según la evidencia disponible, es que un contacto casual con la piel es muy poco probable que produzca una intoxicación relevante.

    Batiz explica que la escopolamina se absorbe por la piel de forma muy lenta y requiere concentraciones elevadas y tiempos de exposición prolongados.

    “Los toxicólogos de varios países han desmentido reiteradamente los casos difundidos como ‘impregnación por contacto casual’, indicando que es muy improbable que se produzca intoxicación por un contacto breve con piel intacta”, aclara el especialista.

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Cómo ingresa la burundanga al organismo

    La vía más frecuente y “clínicamente relevante” del consumo de burundanga es la oral, generalmente al incorporarse en bebidas o alimentos.

    Según Batiz, los primeros síntomas suelen aparecer entre 15 y 60 minutos después del consumo y alcanzan su mayor intensidad durante la primera o segunda hora.

    También puede ingresar por otras vías, como la intranasal, ocular, mediante otras mucosas, por inyección o por una exposición prolongada a través de la piel.

    En cuanto a la inhalación, el especialista explica que la dispersión de la sustancia en el aire es una forma muy improbable de intoxicación. Sin embargo, sí podría ingresar al organismo mediante la inhalación desde un cigarrillo, por ejemplo.

    Por ello, hay que tomar medidas de autoprotección en ciertos escenarios: no aceptar bebidas de personas desconocidas, no dejar nuestro vaso sin supervisión y evitar consumir dulces, cigarrillos u objetos parecidos de extraños.

    El tiempo de inicio y la duración de los síntomas dependerán de la dosis administrada, la vía de ingreso y la posible presencia de otras sustancias.

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Síntomas de la intoxicación por burundanga

    Según el académico, los signos típicos de intoxicación por escopolamina o burundanga suelen ser:

    • Sequedad intensa de boca y piel.
    • Pupilas dilatadas (midriasis) y visión borrosa.
    • Taquicardia.
    • Rubor facial.
    • Fiebre o aumento de la temperatura corporal.
    • Retención urinaria.
    • Disminución de la motilidad intestinal.
    • Alternancia entre agitación y somnolencia.
    • Confusión.
    • Alucinaciones.
    • Amnesia del episodio.

    En los casos más graves también pueden presentarse delirio, convulsiones y coma.

    El especialista explica que, en el cerebro, la escopolamina bloquea los receptores muscarínicos, lo que altera la atención, orientación, estado de alerta y la formación de nuevos recuerdos.

    Qué hacer si se sospecha una intoxicación por burundanga

    Batiz enfatiza que la atención médica debe buscarse de inmediato.

    “La burundanga puede provocar una intoxicación potencialmente grave y con riesgo vital en dosis altas, y el tratamiento, junto con la toma de muestras de sangre y orina, son mucho más útiles cuanto antes se realicen, ya que la sustancia se metaboliza y elimina en pocas horas”, asegura el especialista.

    Además, recomienda que la persona no conduzca ni permanezca sola, y advierte que no debe provocarse el vómito ni automedicarse.

    También es importante informar al equipo médico qué se consumió, aproximadamente a qué hora ocurrió y si hubo consumo de alcohol u otras drogas.

    Si existe sospecha de un delito, como un robo o una agresión sexual, el especialista aconseja dar aviso a las autoridades y, si es posible, conservar bebidas, alimentos, vasos o envases que puedan estar relacionados con el hecho, evitando manipularlos innecesariamente para preservar la evidencia.

    “La rapidez en la atención médica es clave tanto para el manejo clínico, como para la documentación forense del caso”, concluye.

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