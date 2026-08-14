Arrau responde a funcionarios de Aduanas por ACOT y afirma que fronteras “requieren hoy mayores capacidades de control y seguridad”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió a la Asociación Nacional de funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) que se declaró en estado de alerta por la implementación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Desde la Anfach emitieron un comunicado donde advierten de “la posibilidad de que se otorguen facultades autónomas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) en fronteras , puertos, aeropuertos y otras zonas primarias, funciones que actualmente se encuentran delegadas de manera exclusiva en el Servicio Nacional de Aduanas”.

“El fortalecimiento de la seguridad debe realizarse sin debilitar ni duplicar las funciones legales de Aduanas”, expresaron desde la organización gremial.

A través de un mensaje en redes sociales el ministro respondió a los cuestionamientos señalando que “nuestros puertos, aeropuertos y fronteras son patrimonio de todos los chilenos y requieren hoy mayores capacidades de control y seguridad”.

Arrau además sostuvo que “el combate al narcotráfico y al crimen organizado es una cruzada nacional y exige que nuestras policías puedan actuar con las atribuciones que esa tarea requiere y el país anhela, coordinadas con todos los organismos del Estado”.

Finalmente, defendió la ACOT apuntando que se avanzará en “fortalecer la capacidad y control policial, la coordinación institucional y ejercer el control allí donde el crimen organizado busca abrirse paso”.