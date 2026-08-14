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    Nacional

    Oposición triunfa parcialmente: TC acota la invariabilidad tributaria e impugna toda la compensación por RCA

    Los senadores y diputados de izquierda quedaron conforme con el resultado. Los detalles de la sentencia, los argumentos y las votaciones se dará a conocer en las próximas semanas cuando se despache el fallo.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Santiago, 13 de Agosto del 2026. El Tribunal Constitucional (TC) escucha los alegatos de las partes en la causa por los tres requerimientos de inconstitucionalidad de la oposición en contra del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que fueron declarados admisibles. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Los diputados y senadores de oposición que requirieron contra la megarreforma del gobierno triunfaron parcialmente ante el pleno del Tribunal Constitucional (TC).

    Pasadas las 22.00 de este jueves, el TC publicó un comunicado dando a conocer el acuerdo tomado por el pleno. Los ministros, por mayoría, acogieron parcialmente el requerimiento contra la invariabilidad tributaria.

    Según entendidos en el asunto, las normas de este tema declaradas inconstitucionales implican que la invariabilidad queda acotada. El detalle de todo esto deberá verse cuando se despache la sentencia en las próximas semanas.

    Fuentes que saben de los requerimientos comentan que el oficialismo quedó conforme ya que si bien se declara constitucional en términos generales el estatuto de invariabilidad, se acotó de forma importante y quedará solo para grandes proyectos de inversión real.

    Pese a eso, fuentes vinculadas a los requerimientos comentan que el oficialismo perdió el centro de su argumento principal, el que fue alegado por el abogado Jorge Correa. Dicho argumento apuntaba a que el estatuto de la invariabilidad tributaria era inconstitucional por ser contrario al regimen democrático. Ese argumento fue rechazado por una amplia mayoría al interior del pleno.

    Respecto de los temas medioambientales, la oposición ganó casi la totalidad de sus requerimientos. Eso significa, por ejemplo, que se declaró inconstitucional de forma íntegra la norma que establecía el derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    Un triunfo similar ocurrió respecto de la impugnación que promovió la oposición para declarar inconstitucional los preceptos sobre relocalización de concesiones acuícolas.

    Fuentes vinculadas a los requerimientos comentan que, si bien los detalles de las votaciones se sabrán más adelante, el uso del voto dirimente por parte de la actual presidenta, ministra María Pía Silva, se usó de forma acotada, en menor medida del requerimiento anterior, el del proyecto de Escuelas Protegidas.

    Más sobre:MegarreformaInvariabilidad tributariaJorge Correa SutilOposiciónTCTribunal Constitucional

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