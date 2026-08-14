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    Suben a 281 los fallecidos y a 3.971 los heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

    La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) colombiana agregó que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348, los afectados son 102.105 y que las viviendas destruidas suman 10.677.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Grupo de personas sobre los escombros que dejó el terremoto de 7,4 en la ciudad colombiana de Cali. Foto: Europa Press/Contacto/Martin Steven Angel

    Las autoridades de Colombia elevaron este jueves a más de 280 muertos y 3.970 heridos las víctimas del terremoto de magnitud 7,4, en la escala de Richter, que sacudió el noroeste del país latinoamericano el pasado lunes.

    Concretamente, son 281 las personas que perdieron la vida y 3.971 las que resultado lesionadas, mientras que aún existen 379 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que agrega que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348.

    Este sismo, con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, deja además un balance de 102.105 personas afectadas y de 44.936 familias damnificadas.

    Al respecto, la UNGRD cifró en 65.841 las viviendas afectadas, 10.677 las destruidas y en 127 los edificios colapsados. A ello se suman daños en cinco aeropuertos, 12 puentes peatonales, 34 puentes vehiculares, 198 vías, 236 centros de salud y 2.136 centros educativos.

    Hasta el momento, de los 250 cuerpos que ha recibido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 228 han sido identificados, de los cuales 13 son menores de edad.

    Más sobre:ColombiaTerremotoMuertosHeridosUNGRDDesaparecidosRescatadosMundo

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