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    Suspenden clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y litoral de Huara: medida se suma al actual receso en la Región de Atacama

    La medida, de carácter preventivo, fue tomada ante las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas horas. Esta afecta a establecimientos públicos, particulares subvencionados y privados de educación parvularia, básica y media.

    Por 
    Lya Rosen
    Suspensión de clases. Foto: Archivo.

    El Ministerio de Educación (Mineduc) informó este jueves la suspensión de clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y el litoral de Huara, incluyendo Caleta San Marcos, Chanavayita y Pisagua.

    La medida, de carácter preventivo, fue tomada ante las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas horas y las afectaciones producidas en distintos sectores de la provincia y las zonas costeras.

    Esta considera posibles anegamientos e inundaciones en establecimientos educacionales, interrupciones del suministro eléctrico y dificultades de conectividad en algunas rutas.

    El seremi de Educación de la Región de Tarapacá, Leonardo Gálvez, precisó que el mecanismo es para “toda la provincia de Iquique y el litoral de nuestra región. La provincia del Tamarugal sigue trabajando de manera normal. No hay incidentes en la provincia del Tamarugal para sumarlo a esta decisión”.

    “Algunos colegios van a necesitar aplicar algunas fumigaciones y limpiezas más profundas por esta situación que estamos viviendo, que no estaba prevista. Por lo tanto por favor, atenerse mañana viernes 14 que se suspenden las clases en la provincia de Iquique”, apuntó la autoridad en un video en redes sociales.

    La suspensión aplica a establecimientos públicos, particulares subvencionados y privados de educación parvularia, básica y media de los sectores señalados.

    La medida se suma a la suspensión de clases para la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta, y el cese escolar que ya afecta a toda la Región de Atacama desde inicios de semana y hasta el viernes, tras ser afectada por precipitaciones y tormentas eléctricas que provocaron el aumento de caudales, desbordes de ríos, anegamientos y peligros de aluvión.

    Más sobre:ClasesSuspensiónMineducIquiqueAlto HospicioHuaraAtacamaNacional

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