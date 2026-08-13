Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

Esta jornada y mediante un comunicado, funcionarios y funcionarias del Liceo Augusto D’Halmar dieron cuenta de cómo se ha desarrollado el “paro de lápices” indefinido que realizan los estudiantes del establecimiento, destacando el desarrollo pacífico de la instancia y las diversas actividades que desarrollaron los propios estudiantes.

La declaración surge luego de que ayer miércoles se suspendieran las clases presenciales del establecimiento tras la denuncia de un estudiante que reportó recibir amenazas por rechazar el paro.

Al respecto, el grupo de funcionarios del establecimiento -que dice alcanzar el 65% del total, sin incluir al equipo de gestión- detallaron que durante las jornadas correspondientes a los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de agosto se desarrollaron actividades organizadas mediante cronogramas y distintos espacios de trabajo.

“Las jornadas comenzaban con una asamblea general liderada por estudiantes voluntarios, provenientes de distintos espacios de representación y participación estudiantil, no exclusivamente del Centro de Estudiantes y CODECU”, se indica.

En ese sentido, indican, “desde un primer momento, en estas instancias se señaló que aquellos estudiantes que decidieran asistir a clases, ya fuera por razones de asistencia o en ejercicio de su derecho a la educación, tenían plena libertad para hacerlo.”.

En concordancia con ello, sostienen, los docentes se mantuvieron en sus respectivas aulas para atender a los estudiantes que decidieran participar de las clases. Asimismo, la sala PIE se mantuvo en funcionamiento, con sus educadoras y profesionales disponibles tanto para las sesiones programadas como para atender eventuales situaciones de desregulación de los estudiantes.

Quienes decidieran permanecer fuera de las aulas en tanto, debían integrarse y participar activamente en alguna de las comisiones de trabajo organizadas por los propios estudiantes.

“Durante estas jornadas, como funcionarios y funcionarias, hemos observado a estudiantes dedicados a la limpieza, organización y mejoramiento de distintos espacios del establecimiento. Entre estas actividades se encuentran la limpieza profunda de pasillos, salas, casilleros y espacios comunes, así como el hermoseamiento y mejoramiento de jardines, baños, pasillos y otros sectores del liceo”, señalan.

Junto con esto, los estudiantes han trabajado en la elaboración de carteles y pancartas destinados a expresar y visibilizar sus peticiones dentro del establecimiento.

Sumado a estas actividades, “también se desarrollaron diversas instancias educativas, culturales, artísticas, deportivas y de convivencia. Entre ellas, hemos observado estudiantes de cursos mayores realizando actividades o clases para estudiantes más pequeños, espacios de convivencia entre el estudiantado, instancias de baile, presentaciones y tocatas de bandas, además de actividades deportivas, como torneos de fútbol”.

“A partir de lo observado durante estas jornadas, podemos señalar que la paralización estudiantil se ha desarrollado de manera pacífica y sin manifestaciones de violencia , caracterizándose por un fuerte componente de organización, participación, construcción de comunidad, identidad y cuidado de los espacios que forman parte de la vida cotidiana del establecimiento”, han señalado.

Asimismo, indican en la declaración, observaron “diariamente una preocupación por el bienestar de sus compañeros y compañeras, procurando resguardar el correcto funcionamiento de las actividades, la seguridad y el desarrollo de la movilización, así como el bienestar de las distintas personas que integramos la comunidad educativa”.

“Queremos ser enfáticos en declarar que NO nos hemos sentido vulnerados, violentados ni amedrentados por los estudiantes que participan de esta paralización, en ningún momento ni circunstancia. Hemos contado con la libertad y seguridad necesarias para desarrollar nuestras funciones en nuestro lugar de trabajo”, afirmaron en el documento.