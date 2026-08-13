Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming. Foto referencial de archivo

En los próximos días comenzará el nuevo desafío deportivo para Las Diablas por el Mundial de Hockey 2026, cuyos partidos comenzarán el 15 de agosto y se extenderán por dos semanas.

Se trata de un importante momento para la selección chilena de hockey sobre césped, que consiguió la clasificación invicta en la competencia de Santiago y llega en el 11° puesto del ranking mundial.

Las dirigidas por Cristóbal Rodríguez integran el Grupo A, donde se medirán en los partidos iniciales ante Países Bajos, Australia y Japón.

Cuándo juegan Las Diablas

La programación del Mundial de Hockey 2026 cuenta con los siguientes partidos confirmados para Las Diablas:

Países Bajos vs. Chile el sábado 15 de agosto a las 10:00 horas.

Chile vs. Japón el lunes 17 de agosto a las 15:30 horas.

Chile vs. Australia el miércoles 19 de agosto a las 15:30 horas.

Dónde ver el Mundial de Hockey 2026

El Mundial de Hockey 2026, con la participación de Las Diablas, tiene transmisión confirmada en el canal ESPN .

Además, la cobertura online de la competencia va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.