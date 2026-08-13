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    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Las seleccionadas preparan su participación en la cita global que comienza este fin de semana.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming. Foto referencial de archivo KARIN POZO/PHOTOSPORT

    En los próximos días comenzará el nuevo desafío deportivo para Las Diablas por el Mundial de Hockey 2026, cuyos partidos comenzarán el 15 de agosto y se extenderán por dos semanas.

    Se trata de un importante momento para la selección chilena de hockey sobre césped, que consiguió la clasificación invicta en la competencia de Santiago y llega en el 11° puesto del ranking mundial.

    Las dirigidas por Cristóbal Rodríguez integran el Grupo A, donde se medirán en los partidos iniciales ante Países Bajos, Australia y Japón.

    Cuándo juegan Las Diablas

    La programación del Mundial de Hockey 2026 cuenta con los siguientes partidos confirmados para Las Diablas:

    • Países Bajos vs. Chile el sábado 15 de agosto a las 10:00 horas.
    • Chile vs. Japón el lunes 17 de agosto a las 15:30 horas.
    • Chile vs. Australia el miércoles 19 de agosto a las 15:30 horas.

    Dónde ver el Mundial de Hockey 2026

    El Mundial de Hockey 2026, con la participación de Las Diablas, tiene transmisión confirmada en el canal ESPN.

    Además, la cobertura online de la competencia va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:HockeyMundial de HockeyLas DiablasChileChile en el Mundial de HockeyPartidos de Las DiablasProgramaciónFechasHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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