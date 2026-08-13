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    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    En Un Hijo Propio, su primer largometraje desde El Lugar de la Otra (2024), la cineasta nacional aborda la historia de una mujer que fingió un embarazo y secuestró a un recién nacido. La directora de La Memoria Infinita (2023) ha vuelto a acaparar elogios, pero también ha despertado algunas dudas. La cinta –que se estrena en Netflix este jueves 13– actualmente compite por convertirse en la representante de México a los Oscar.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    En silencio y discretamente, como suele preferir, Maite Alberdi estuvo durante los últimos años filmando un documental en México, su primer largometraje fuera de Chile. La directora de El agente topo (2020) se internó en una historia que cruza la maternidad, el machismo y la reinserción social, y que procesó mediante una película híbrida, al filo entre el documental y la ficción.

    Disponible en el catálogo de Netflix desde este jueves 13, Un hijo propio comienza con Alejandra, una mujer mexicana que se casa con un hombre llamado Arturo. La joven debe lidiar con el dolor de varias pérdidas y con las presiones de su marido y familia para convertirse en mamá. En un momento de desesperación, sin contárselo a nadie, decide fingir un embarazo, una mentira que se prolonga debido a que logra convencer tanto a Arturo y sus cercanos como a médicos.

    Luis Antonio Rojas / Netflix

    Un día, en el mismo hospital en el que trabaja, conoce a Mayra, una mujer que espera un hijo, pero que no desea ser mamá. Ambas generan un acuerdo: cuando llegue el día del parto, Alejandra se quedará con el bebé. Pero el plan sale mal: el caso alcanza notoriedad nacional y Alejandra y Arturo son acusados de haber secuestrado al recién nacido y terminan en la cárcel.

    Con la actriz Ana Celeste Montalvo Peña y el actor Armando Espitia en los roles principales, la cinta articula esa primera parte como una ficción. O, como le gusta decir a Alberdi, como “una puesta en escena” que se sostiene en el testimonio de Alejandra, empleando una paleta de colores pasteles y una sucesión de hechos que suaviza su grado de responsabilidad.

    Luego, cerca de la mitad del metraje, Un hijo propio salta al presente de la historia y se transforma en un documental más convencional. La protagonista –cuyo nombre completo es Eleonor Alejandra Marín Mendoza– se encuentra cumpliendo condena en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde ha logrado generar relaciones de afecto con otras reclusas.

    Tras años privada de libertad, enfrenta sus acciones del pasado y su versión de los hechos se desmorona a medida que aparecen entrevistas a otros personajes, como el verdadero Arturo, la verdadera Mayra u otros personajes que rodean la historia real (el médico, por ejemplo, se negó a participar).

    Alberdi llegó al caso mientras realizaba Libre de reír, la serie documental que Prime Video estrenó en 2023 y donde la comediante mexicana Sofía Niño de Rivera impartía talleres de stand-up en prisiones de Ciudad de México. La curiosa forma de Un hijo propio, ha insistido, es el producto de su propia relación con Alejandra y con su conocimiento parcial (y luego total) de los pormenores del caso.

    A favor pero con dudas

    Un hijo propio se estrenó en el Festival de Berlin 2026 y consiguió críticas favorables de la prensa internacional.

    The Hollywood Reporter celebró que la directora “sigue difuminando, emborronando y jugando alegremente con los límites entre la ficción y la realidad”, asegurando que la película es “a ratos muy cómica y luego repentinamente conmovedora”.

    “La historia es innegablemente fascinante, y Alberdi demuestra una vez más su habilidad para llegar al fondo del asunto y volverlo relevante para un público más amplio”, apuntó Screen Daily.

    Aunque destacó a la cineasta como una “documentalista delicada y emotiva”, Variety expresó algunas dudas con su último trabajo. “A medida que el filme avanza hacia una nota final esperanzadora que plantea tantas preguntas como respuestas, uno se pregunta si una narración documental más directa hubiera sido más provechosa”, expresó.

    Menos convencido, el portal argentino Otros Cines indicó que la realizadora “queda ‘atrapada’ en medio de esa estructura, perdiendo así buena parte de la sutileza, los matices y el encanto de trabajos previos”.

    Y agregó: “Un hijo propio está hecha con oficio y tiene algunas zonas valiosas, pero también abre ciertas incógnitas respecto de la evolución de la carrera de una directora que aquí decidió abandonar su Chile natal para un proyecto escrito por otros y en el que se la nota más desapegada y menos sensible que de costumbre”.

    Recientemente, a propósito de su llegada a cines británicos, la revista Sight and Sound describió a la cinta como “estilizada” y señaló que “busca comprender las decisiones de su protagonista sin justificarlas (...) Si bien la versión de Ale puede no ser cierta, su historia está llena de matices (tanto grises como rosas)”.

    Un hijo propio supone una refrescante incursión en las historias true crime, adentrándose en enigmas menos violentos y más íntimos”, elogió The Guardian, que lo rotuló como “un docudrama descaradamente inquisitivo”.

    El largometraje de Alberdi es uno de los 17 títulos que buscan convertirse en el representante de México a los Oscar. Le decisión recaerá en los miembros de Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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