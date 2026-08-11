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    Culto

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Un pacto de lealtad, un éxito planetario y una obsesión inconfesable: el histórico tema de The Beatles que enfurecía a John Lennon cada vez que lo escuchaba en público.

    Por 
    Equipo de Culto
    John Lennon y Paul McCartney

    John Lennon y Paul McCartney, lo sabemos, eran el músculo principal de The Beatles. Eso quedaba demostrado en la firma de las principales canciones de la banda, acreditadas como Lennon / McCartney.

    Pasa que ambos hicieron un pacto verbal en su juventud para firmar todas sus composiciones como “Lennon-McCartney”, sin importar quién la hubiera escrito en solitario si era el caso. Este acuerdo de 50/50 se mantuvo por lealtad mutua e impulsó el éxito de The Beatles.

    Durante los primeros años del grupo, efectivamente John Lennon y Paul McCartney componían juntos gran parte del material del cuarteto. Aunque con el tiempo, cada uno fue también haciéndolo en solitario. Aún así, seguían firmando como Lennon - McCartney.

    Pero una de esas canciones tenía una impronta muy particular, una fibra íntima de Paul. Y fue una canción exitosa de la que Lennon siempre tuvo envidia.

    John Lennon y Paul McCartney

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    En una entrevista con la BBC, McCartney reveló que su antiguo compañero de banda estaba frustrado por uno de los singles del álbum Help!, de 1965.

    “Lo peor para John fue que él no escribió Yesterday, sino yo”. Incluso, según Paul, era tanta la tirria que le daba a John que hasta escuchar la canción lo enfurecía. “Se enojaba muchísimo porque estabas en Nueva York y el pianista se ponía a tararear la canción. Eso lo irritaba”. Teniendo en cuenta que fue la canción de los Beatles más reproducida durante todo el siglo XX, él también la escuchó bastante.

    De todos modos, ello no significó que ambos dejaran de colaborar hasta el fin de la banda. “Mi actitud era: ‘Esto es lo que quiero hacer’, y entonces John le daba un toque diferente”, declaró a la BBC.

    “Lo mejor fue la combinación de esas dos actitudes, y ahora lo recuerdo como un aficionado”.

    Más sobre:MúsicaThe BeatlesJohn LennonPaul McCartneyMúsica Culto

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