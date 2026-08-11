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    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre

    A las declaraciones de lo ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot se sumaron las del titular de Hacienda, Jorque Quiroz.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    22 JULIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION MIXTA POR MEGA REFORMA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El gobierno reafirmó su postura de que el 17 de septiembre no habrá un feriado extra para sumarlo al de Fiestas Patrias. A las declaraciones de lo ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot se sumaron las del titular de Hacienda, Jorque Quiroz.

    El 17 va a ser día de trabajo”, dijo el secretario de Estado en el Congreso, argumentando que lo mejor es tener el “año planificado” en cuanto a días de trabajo se refiere.

    El secretario de Estado no quiso aventurar un cálculo respecto al impacto específico de un día feriado en la actividad, especialmente en el Imacec de septiembre, y se limitó a señalar que era mejor apegarse a las reglas.

    “Si no vamos a estar todos los años adivinando qué días (son) feriados, (y) qué días no”, dijo el jefe de la billetera fiscal.

    El ministro de Hacienda admitió el deseo de la gente por tener más días feriados, pero que para eso el país debe tener mayores niveles de ingresos a los que tiene en la actualidad.

    “Además hay mucho que hacer, y bueno, desearles un buen 18 a todos”, afirmó.

    Quiroz admitió también que era altamente probable que la decisión del gobierno no le gustará al Partido de la Gente (PDG) que empujó principalmente la idea y que no fue patrocinada por el Ejecutivo.

    En esa línea, dijo que no creía que fueran a haber cambios en la relación con la colectividad que lidera Franco Parisi, cuya hermana, la parlamentaria Zandra Parisi, empujó la idea del feriado.

    El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, dijo más temprano que que “la forma de abordar los feriados del mes de septiembre está establecida en una ley que a nosotros nos satisface”. 

    “Respecto al feriado del 17 de septiembre yo quiero hacer un poco de historia. El Congreso, hace bastante tiempo atrás, definió de manera consensuada, entre todas las fuerzas políticas, cómo abordar estos feriados del mes de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional. Y eso está total y absolutamente definido en esa ley y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia”, sostuvo la autoridad.

    La postura del gobierno quedó refrendada por el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien hizo referencia precisamente a lo que manifestó Alvarado.

    “La posición oficial del gobierno ya la dio a conocer el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Él ha dado, además, una razón muy muy de fondo, y es que hace no muchos años atrás el Congreso Nacional se puso de acuerdo respecto de los feriados y de las extensiones del feriado para fiestas patrias”, dijo desde el Congreso.

    “Se hizo un trabajo serio, riguroso, y nos atenemos a esa legislación. No la vamos a modificar, y por lo tanto, esa es la posición que ha dado a conocer el ministro”, continuó.

    .

    Más sobre:17 de septiembreferiadoFiestas patrias

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