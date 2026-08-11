Gobierno cierra la puerta a respaldar feriado para el 17 de septiembre: “El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa”
Ante el enredo del gobierno, el ministro de la Segpres salió a explicar la postura del Ejecutivo en torno a la iniciativa promovida por Zandra Parisi (PDG).
Este martes un nuevo integrante del gobierno descartó la posibilidad de que el Ejecutivo respalde la iniciativa parlamentaria que busca establecer el próximo jueves 17 de septiembre feriado, a propósito de las fiestas patrias.
Y es que durante las últimas horas ha habido un enredo en el gobierno en torno a cuál es su postura ante la idea promovida por Zandra Parisi (PDG).
En síntesis, voces como la del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y posteriormente el jefe de esa cartera, Claudio Alvarado, descartaron esa opción, pero el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejó abierta la puerta a esa posibilidad.
Así las cosas, la representante del PDG hoy hizo un llamado al gobierno para respaldar la iniciativa, asegurando que “este proyecto cuenta con respaldo de manera transversal por parte del Congreso”. Sin embargo, esta misma jornada, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, salió a zanjar la negativa del gobierno.
“La posición oficial del gobierno ya la dio a conocer el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Él ha dado, además, una razón muy muy de fondo, y es que hace no muchos años atrás el Congreso Nacional se puso de acuerdo respecto de los feriados y de las extensiones del feriado para fiestas patrias”, dijo desde el Congreso.
“Se hizo un trabajo serio, riguroso, y nos atenemos a esa legislación. No la vamos a modificar, y por lo tanto, esa es la posición que ha dado a conocer el ministro”, continuó.
Para ser más directo, zanjó: “El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa de feriado para este 17 de septiembre”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.