SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno cierra la puerta a respaldar feriado para el 17 de septiembre: “El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa”

    Ante el enredo del gobierno, el ministro de la Segpres salió a explicar la postura del Ejecutivo en torno a la iniciativa promovida por Zandra Parisi (PDG).

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este martes un nuevo integrante del gobierno descartó la posibilidad de que el Ejecutivo respalde la iniciativa parlamentaria que busca establecer el próximo jueves 17 de septiembre feriado, a propósito de las fiestas patrias.

    Y es que durante las últimas horas ha habido un enredo en el gobierno en torno a cuál es su postura ante la idea promovida por Zandra Parisi (PDG).

    En síntesis, voces como la del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y posteriormente el jefe de esa cartera, Claudio Alvarado, descartaron esa opción, pero el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejó abierta la puerta a esa posibilidad.

    Así las cosas, la representante del PDG hoy hizo un llamado al gobierno para respaldar la iniciativa, asegurando que “este proyecto cuenta con respaldo de manera transversal por parte del Congreso”. Sin embargo, esta misma jornada, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, salió a zanjar la negativa del gobierno.

    “La posición oficial del gobierno ya la dio a conocer el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Él ha dado, además, una razón muy muy de fondo, y es que hace no muchos años atrás el Congreso Nacional se puso de acuerdo respecto de los feriados y de las extensiones del feriado para fiestas patrias”, dijo desde el Congreso.

    “Se hizo un trabajo serio, riguroso, y nos atenemos a esa legislación. No la vamos a modificar, y por lo tanto, esa es la posición que ha dado a conocer el ministro”, continuó.

    Para ser más directo, zanjó: “El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa de feriado para este 17 de septiembre”.

    Más sobre:FeriadoFiestas PatriasGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados da luz verde a reforma que amplía plazo de detención para expulsiones

    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Gobierno detalla planes para habilitar avenida España en Valparaíso y Viña del Mar: se abrirá primero una pista para el transporte público

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    Lo más leído

    1.
    Ignacio Urrutia (REP): “Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”

    Ignacio Urrutia (REP): “Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”

    2.
    Gobierno se enreda por feriado para el 17-S ante presión parlamentaria y libertad de acción de la UDI

    Gobierno se enreda por feriado para el 17-S ante presión parlamentaria y libertad de acción de la UDI

    3.
    Elecciones internas FA: cómo se dividen los apoyos de dirigencias estudiantiles entre Martínez y Yeomans

    Elecciones internas FA: cómo se dividen los apoyos de dirigencias estudiantiles entre Martínez y Yeomans

    4.
    Kast se reúne con cerca de 70 alcaldes por agenda de seguridad: salida anticipada de líderes opositores marca la cita

    Kast se reúne con cerca de 70 alcaldes por agenda de seguridad: salida anticipada de líderes opositores marca la cita

    5.
    Elecciones PS: la disputa que se avecina entre los sectores de Escalona y Barrios

    Elecciones PS: la disputa que se avecina entre los sectores de Escalona y Barrios

    6.
    Agenda seguridad: Kast firma reforma constitucional y surgen primeros desmarques oficialistas

    Agenda seguridad: Kast firma reforma constitucional y surgen primeros desmarques oficialistas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados da luz verde a reforma que amplía plazo de detención para expulsiones
    Chile

    Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados da luz verde a reforma que amplía plazo de detención para expulsiones

    Gobierno cierra la puerta a respaldar feriado para el 17 de septiembre: “El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa”

    Gobierno detalla planes para habilitar avenida España en Valparaíso y Viña del Mar: se abrirá primero una pista para el transporte público

    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre
    Negocios

    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre

    Cristián Infante de Arauco es nombrado CEO del año en América Latina 2026 por Fastmarkets

    Dreams revela por qué no presentó ofertas en la licitación de casinos: acusa condiciones “excesivamente gravosas”

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región
    Tendencias

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta a la cancha en la Copa Libertadores ante Estudiantes
    El Deportivo

    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta a la cancha en la Copa Libertadores ante Estudiantes

    Alexis Sánchez revela los motivos para irse de Europa y fichar en el Montreal de la MLS

    Dirigentes y jugadores lo miran de reojo: la frase de Marcelo Díaz sobre Michael Clark que le pasa la cuenta en la U

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá
    Tecnología

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba
    Cultura y entretención

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    Spotify lanzará etiquetas para identificar a artistas creados con inteligencia artificial

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina
    Mundo

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    Las dramáticas historias de sobrevivencia y muerte tras el terremoto que golpeó a Colombia

    Elevan a 181 los muertos y a más de 1.310 los heridos por el terremoto en Colombia

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?
    Paula

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron