Ignacio Urrutia (REP): “Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”

Cuando se cumplen cinco meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast, el senador Ignacio Urrutia reconoce: “Esperábamos que, apenas él asumiera, empezara a indultar de forma inmediata”.

La semana pasada, el militante del Partido Republicano se sumó a la bancada de senadores que, desde el Congreso, impulsa indultos a los uniformados condenados durante el estallido social. Considera que también se debe beneficiar a aquellos privados de libertad por su actuar en dictadura.

Urrutia, de todas formas, no pierde la esperanza en que Kast avance en esa dirección.

Hasta el momento, Kast no ha indultado a nadie. ¿A qué lo atribuye?

Estoy bastante preocupado, porque este fue un compromiso de campaña que hizo el Presidente y quienes fuimos candidatos del Partido Republicano, acompañándolo a él. No es solo Kast el que está quedando mal con este compromiso, sino que todos los diputados y senadores del partido. Esperábamos que, apenas asumiera, empezara a indultar de forma inmediata.

El Presidente ha dicho que lo hará y analizará caso a caso. Ustedes, los senadores, proponen que sea general. ¿Por qué?

Porque vemos que pasa el tiempo y no indulta a absolutamente nadie, y se van acumulando las peticiones de indulto. Sería mucho más efectivo y rápido hacerlo de forma general. Si el Presidente lo quiere hacer caso a caso, que lo haga, pero que empiece a hacerlo ya, porque hay gente que se ha muerto en la cárcel. Y no solo es un tema del 18 de octubre, sino también con los uniformados que estuvieron durante el golpe militar. A todos les prometimos que los íbamos a indultar y aquí no ha pasado nada.

10 Agosto 2026 Entrevista a Ignacio Urrutia, Senador Foto: Andres Perez Andres Perez

Planteó que espera que Kast tenga la valentía para indultar que tuvo Gabriel Boric para “defender a su gente”. ¿Es un tema de valentía?

Por supuesto que se trata de valentía. Aquí se le va a tirar todo el mundo encima: los derechos humanos, los comunistas, la izquierda, la extremaizquierda, en fin. No va a pasar piola un indulto, como no pasó cuando lo hizo Boric y la oposición se tiró de hacha encima de él. Bueno, aquí va a pasar lo mismo: la izquierda se va a tirar encima del Presidente. No estoy diciendo que Kast sea cobarde ni nada por el estilo, pero sí hay que ser valiente para poder defender a lo suyos.

O sea, ser consciente de que tiene un costo político y aceptarlo.

Por supuesto que tiene un costo político. Si el Presidente pretende estar bien con la izquierda, va a empezar a perder la gente de la derecha. La gente de la derecha cree firmemente que los indultos son necesarios. Lo que el Presidente no puede hacer es perder a los propios.

¿Ha podido hablar con el Presidente sobre la necesidad de indultar?

Hablo con el Presidente más o menos seguido. Yo le he planteado que hay que apurarse en esto, que estamos un poco atrasados. Ya han pasado cinco meses, no se nota agilidad.

¿Qué le ha respondido?

Que va a haber indultos, pero que estos se están analizando caso a caso. Lo mismo que le ha dicho a la prensa. Y que, llegado el momento, él va a empezar a tomar resoluciones, pero ese momento, encuentro yo, que se está demorando mucho.

¿No le ha dado una fecha?

No. La señal que había dado era que una vez que pasara la ley de la reconstrucción. Esperábamos que ahora empezara a haber indultos, pero nada. Yo estoy sumamente preocupado porque no veo que tenga avance. Es mucha la gente a la cual nos comprometimos a indultar. Y hacerlo uno por uno no se va a alcanzar en los cuatro años de gobierno.

La senadora Kaiser advertía que no hay que desatender al 30% de Kast.

Ella tiene toda la razón. Si uno quiere hacerse el lindo con la izquierda, eso no lo va a conseguir nunca. De eso hay que olvidarse. Lo único que uno tiene que hacer es afirmar a la gente propia. Si no cumplimos con uno de los compromisos principales de la campaña, que fue indultar a carabineros y a gente de las Fuerzas Armadas, se va a empezar a perder el piso que tenemos nosotros mismos. Eso ya es fatal.

10 Agosto 2026 Entrevista a Ignacio Urrutia, Senador Foto: Andres Perez Andres Perez

Es lo que le pasó a Piñera.

Efectivamente, a Piñera le pasó.

En Republicanos, algunos han dicho que el PNL es el aliado natural. ¿Coincide o identifica que el aliado es la UDI? El partido en que usted militó.

Mucha gente de la UDI se fue al P. Republicano, y mucha gente de ahí se ha ido al PNL. Somos partidos que tenemos pensamientos bastante parecidos. No se trata de ser aliados o no, sino que concordamos en muchas cosas y es bueno que eso ocurra.

¿No identifica más cercanía con uno que con otro?

No, yo no creo. Yo en el Senado trabajo con la senadora Kaiser y con los senadores de la UDI perfectamente bien. No tengo ningún problema. También con RN y Evópoli, pero tenemos más cercanía con la UDI y con el PNL.

En un mes se cumple un nuevo aniversario del 11 de septiembre. ¿Qué expectativa tiene del gobierno de Kast para ese día? En el pasado, él lo celebró.

Él es Presidente de la República y, por lo tanto, de todos los chilenos. Yo creo que lo que él debe hacer es un acto que ojalá convoque. Yo haría una misa y no más allá de eso. El recuerdo, digamos, de la gente que murió en eso, pero no más allá de eso. Ahora, lo que sí, sería sería una señal espectacular que el día 11 empiece con los primeros indultos a uniformados.

¿A los condenados en el estallido o en el contexto de la dictadura?

A ambos.

¿En línea con no descuidar al 30%?

En parte por eso, pero principalmente porque hubo un compromiso de campaña. Los compromisos son para cumplirlos, no son para tirar la pelota para el lado.

Kast, cuando ganó, prometió un gobierno de unidad nacional. ¿Indultar en esa fecha no atenta contra esa promesa?

Eso sí que fue una ilusión total. El tema de la unidad nacional no existe, no con una izquierda como el PC y el FA, y un PS que es vagón de cola a los otros dos. Es imposible conseguir una unidad nacional. Fue una ilusión de Kast y lo vio apenas mandó el proyecto de ley de reconstrucción al Congreso: la izquierda se lo votó todo en contra.

Usted que conoce de cerca al Presidente, ¿ve posible que él haga eso el 11 de septiembre?

No sé lo que va a hacer. Pero sería una señal espectacular, tremendamente grande, para todos sus partidarios.