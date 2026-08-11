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    Kast designa nuevos embajadores de Chile en Rusia, Suiza, Jamaica, Japón, Kenia y Nueva Zelanda

    Según precisaron desde Cancillería, todos los embajadores designados ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Embajador de Chile en Jamaica, Iván Favereau; embajadora de Chile en Rusia, Carla Serazzi; embajador de Chile en Kenia, Sergio Narea.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes que el Presidente José Antonio Kast designó a seis nuevos embajadores para representar a Chile en Rusia, Suiza, Jamaica, Japón, Kenia y Nueva Zelanda.

    Se trata de diversos académicos y profesionales, muchos de ellos ya desempeñaban funciones diplomáticas.

    Desde Cancillería precisaron que todos los embajadores designados ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

    Carla Serazzi, embajadora de Chile en Rusia

    Es periodista de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Posee un Máster en Administración Pública de la John F. Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard, y es egresada del Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

    Serazzi ha sido embajadora en Irlanda, representante permanente alterna de Chile ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra y también ha cumplido funciones en la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York; y en la Misión Permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos, en Washington DC.

    Al momento de su designación, se desempeñaba como embajadora de Chile en Suiza.

    Patricio Aguirre, embajador de Chile en Suiza

    Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero de la Ciudad de México y estudios de Magíster en Derecho Minero de la Universidad de Chile.

    En Chile, fue subdirector de la División Multilateral y de la División de Seguridad Internacional y Humana de la Cancillería. En el exterior, formó parte de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas por más de 10 años, se desempeñó como cónsul en Suiza y fue jefe de misión alterno en la Embajada de Chile en Estados Unidos.

    Al momento de su designación se desempeñaba como embajador de Chile en Kenia.

    Iván Favereau, embajador de Chile en Jamaica

    Es licenciado en Historia y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Ha sido representante alterno en la Misión de Chile ante la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, Suiza, y ha desarrollado funciones en las embajadas de Chile en Estados Unidos y Perú. También fue cónsul de Chile en Washington DC y cónsul adjunto en Lima.

    Al momento de su designación se desempeñaba como embajador de Chile en República Dominicana.

    Carlos Morán, embajador de Chile en Japón

    Es Licenciado en Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Fue embajador de Chile en el Líbano. También ejerció cargos en las Embajadas de Chile en Finlandia, Australia y Argentina y en el Consulado General de Chile en Barcelona.

    Al momento de su designación se desempeñaba como jefe de la División de Medio Oriente y África de la Cancillería.

    Sergio Narea, embajador de Chile en Kenia

    Arquitecto de la Universidad de Chile, cuenta con un diploma de especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Chile, además de estudios en politología en la Universidad de Hamburgo y en la Academia Diplomática de Madrid.

    Fue embajador de Chile en Vietnam, cónsul en Gotemburgo y cumplió funciones en las embajadas de Chile en Singapur, Vietnam y China.

    Al momento de su designación se desempeñaba como jefe de la División de Asia Pacífico de Cancillería.

    Jorge Iglesias, embajador de Chile en Nueva Zelanda

    Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Victoria MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Formó parte de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y se desempeñó como cónsul general en Shanghái, China; París, Francia; y Arequipa, Perú.

    Al momento de su designación se desempeñaba como jefe de la División Académica de la Academia Diplomática Andrés Bello.

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