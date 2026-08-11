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    Operativo policial en La Legua permite desbaratar banda criminal vinculada al Cojo César: hay al menos 15 detenidos

    César Liberona Miranda se encuentra actualmente en prisión preventiva desde noviembre de 2024. A pesar de lo anterior mantenía el control de la agrupación, dedicada al tráfico de droga y el lavado de activos en La Legua Emergencia, desde la cárcel.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 11 de Agosto de 2026. Megaoperativo de Carabineros en la Legua Emergencia donde fue desbaratada la banda del Cojo Cesar que operaba desde la carcel Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un megaoperativo por parte de Carabineros se desarrolló la madrugada de este martes en el sector de La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín, con el objetivo de desbaratar una cúpula de la banda criminal del Cojo César.

    Esta jornada los funcionarios policiales dieron cumplimiento a una serie de órdenes de allanamiento emanadas desde el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, a petición de la Fiscalía Metropolitana Sur, que encabeza la investigación.

    Hasta el momento van 15 personas que son detenidas y hay incautación de una serie de evidencia que va a ser procesada en el curso del día”, detalló el fiscal regional sur Héctor Barros.

    Santiago, 11 de Agosto de 2026. Megaoperativo de Carabineros en la Legua Emergencia donde fue desbaratada la banda del Cojo Cesar que operaba desde la carcel Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Esta es una investigación por el delito de tráfico de droga, asociación criminal en este caso, pero también por lavado de activos. Esta referido a una estructura criminal, como también decía Carabineros, lleva operando acá a lo menos desde 2006 en adelante con distintos integrantes, pero que el día de hoy ya está llegando a su punto final”, añadió el persecutor.

    Según la investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur, la agrupación había conseguido acoplar a una serie de bandas menores en el sector. Además, mantenía una lucha por el control territorial contra la agrupación de Los Cogote de Toro.

    Por otro lado, Barros enfatiza que esperan que por el momento la agrupación continúe siendo liderada por el Cojo César desde la cárcel, lugar donde se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de noviembre de 2024.

    Santiago, 11 de Agosto de 2026. Megaoperativo de Carabineros en la Legua Emergencia donde fue desbaratada la banda del Cojo Cesar que operaba desde la carcel Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Es un perfil de un narcotraficante diferente a los que habían históricamente en La Legua. Un tipo bastante hábil que durante todo este tiempo ha logrado poder escaparse o poder en el fondo tratar de estar lejos del foco investigativo”, explicó.

    Y es que César Liberona Miranda fue capturado en esas fechas por su presunta responsabilidad en un robo con intimidación ocurrido en San Miguel durante 2023.

    Sin embargo, el hombre antes de eso mantenía un extenso y conocido prontuario como narcotráficante en La Legua, con antecedentes por delitos ocurridos en 2011 y que incluyen el homicidio y la infracción a la ley de armas.

    Por el momento, Carabineros continúa desarrollando labores investigativas en el lugar y no se descartan más detenidos durante la jornada.

    Más sobre:PolicialCojo CésarLa LeguaCarabinerosSan JoaquínOperativo

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