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    Terremoto en Colombia: aumentan a 169 los fallecidos y se registran más de 660 heridos

    De acuerdo a la información dada a conocer, Cali y Pereira son los departamentos más afectados, con 85 y 66 fallecidos.

    Por 
    Europa Press

    El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia, ha dejado por el momento 169 muertos y más de 660 heridos, según el balance parcial ofrecido por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

    Las cifras que ha publicado Asocapitales son un desglose de las capitales del país, por lo que el número de víctimas es previsiblemente mayor, ya que deja fuera aquellas que se hayan podido registrar en pueblos y localidades afectadas por este temblor, que mantiene en alerta roja a Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia.

    En ese sentido, han precisado en último informe que el 97% de las víctimas mortales de las que se tiene constancia se han registrado en las capitales. Cali y Pereira son las cabeceras de departamento más afectadas, con 85 y 66 fallecidos, respectivamente. Quibdó, con nueve, y Manizales, con cinco, completan el registro.

    Pereira, capital del departamento de Risaralda, limita con San José del Palmar, en Chocó, donde se produjo el epicentro del terremoto este lunes sobre las 7.34, hora local, a una profundidad de 103 kilómetros.

    Algunas autoridades locales han decretado el toque de queda después de que se hayan producido los primeros incidentes, entre ellos saqueos, y en un intento también por facilitar las labores de los equipos de rescate y emergencias. Del mismo modo, se reforzado la seguridad en las calles con la presencia del Ejército.

    Está previsto que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dedique estos días a visitar las zonas afectadas, habiendo pasado ya por Quibdó, capital de Chocó, lugar en el que se ha registrado el epicentro del que es ya el peor terremoto que sacude Colombia desde hace diez años.

    Desde esta primera parada, el presidente colombiano ha anunciado la entrega de las primeras ayudas económicas a más de 1.400 familias afectadas para reconstruir sus hogares, así como el traslado de los heridos a centros médicos de Medellín.

    Más sobre:ColombiaTerremotoCaliPereira

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