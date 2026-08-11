Messi, Lewandowski, Griezmann, Casemiro y mucho más: las estrellas que esperan a Alexis Sánchez en la MLS

Alexis Sánchez deja el fútbol europeo luego de 18 temporadas. Tal como informó este lunes El Deportivo, el Niño Maravilla fichará por el Montreal, equipo canadiense que juega en la MLS de Estados Unidos. El tocopillano estará ligado a la institución por dos temporadas.

Se unirá a una legión de chilenos que este año será grande, comenzando por Thomas Gillier, arquero del club. Además, están Gonzalo Tapia (Columbus Crew), Benjamín Kuscevic (Toronto), Alexander Aravena (Portland Timbers), Paulo Díaz (Atlanta United), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y Zidane Yáñez (Nashville SC).

Lionel Messi y grandes estrella europeas

Desde su primera temporada, en 1996, la MLS se ha encargado de generar revuelo con millonarias incorporaciones a lo largo de su historia. Por sus canchas pasaron íconos como David Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović o Wayne Rooney.

Esta tendencia se mantiene, porque en la actualidad la lista de figuras que disputan el certamen estadounidense es amplia. El más importante sin dudas es Lionel Messi, quien arribó a mitad de 2023 luego de un espectacular Mundial de Qatar 2022, en donde se coronó campeón. Con la camiseta de Las Garzas acumula dos trofeos oficiales: Leagues Cup (2023) y MLS Supporters’ Shield (2024). En total, registra 92 goles y 51 asistencias.

Junto con él llegaron al elenco de Miami los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes ya se retiraron de la actividad. Meses después del arribo de La Pulga, se integró al club el uruguayo Luis Suárez, uno de sus socios durante años en el ataque de Barcelona. El Pistolero ya posee 52 goles y 31 asistencias.

Otra de las estrella que agitó el mercado de la MLS hace exactamente un año fue Son Heung-min, el coreano que recaló en Los Angeles FC luego de gloriosos años en Tottenham de Inglaterra. El club pagó cerca de 20 millones de dólares por su llegada, una de las cifras más altas en la historia de la competición. Cabe destacar que esto se debe a que la mayoría de las estrellas que van a Estados Unidos lo hacen cuando terminan sus contratos en Europa.

Quien también arribó a ese país hace un año y que hoy le da realce a la liga es el alemán Thomas Muller, histórico del Bayern Múnich y campeón del mundo con los germanos en Brasil 2014. Al igual que Alexis, se incorporó a una franquicia canadiense que juega en la MLS, pero en este caso en el Vancouver Whitecaps FC, en donde acumula 9 goles y 12 asistencias en 41 partidos oficiales.

Las estrellas que esperan por Alexis Sánchez en la MLS

Los que llegaron junto con Alexis

Alexis Sánchez engrosa un mercado con varias figuras que jugarán desde esta temporada en la MLS. En junio, Robert Lewandowski dejó Barcelona y firmó por Chicago Fire, también por dos temporadas.

Otra estrella que siguió sus pasos fue Antoine Griezmann, quien llegó desde Atlético de Madrid al Orlando City SC y ya jugó sus primeros partidos.

Las estrellas que esperan por Alexis Sánchez en la MLS

En tanto, la última figura en integrarse antes que Sánchez había sido Casemiro, mediocampista brasileño de grandes temporadas en Real Madrid y que los últimos años estaba en Manchester United. Su transferencia al Inter Miami, del mencionado Lionel Messi, se hizo oficial después de su participación en la Copa del Mundo