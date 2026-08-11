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    El regalo de Donald Trump a Joaquín Niemann tras su título en el LIV Golf de Nueva York

    El Torque GC publicó las imágenes del encuentro entre el golfista chileno y el presidente de Estados Unidos tras su victoria.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Foto: @torquegc_

    Joaquín Niemann recibió un regalo de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos tuvo un intercambio con el golfista chileno luego del LIV Golf de Nueva York, torneo disputado en el Trump National Golf Club Bedminster. El talagantino se quedó con el título, segundo para su cuenta personal en la actual temporada.

    Torque GC, equipo del deportista nacional, publicó las imágenes del encuentro entre Niemann y el mandatario norteamericano. En las fotografías se observa al jugador junto a su esposa, Christina Hellema, mientras sostiene una placa entregada por Trump.

    “Esa hermosa y gran victoria le consiguió un hermoso y gran regalo”, escribió la escuadra de los latinoamericanos en Instagram al compartir los registros.

    Niemann alcanzó nueve títulos en el LIV Golf, contando sus registros en las temporadas anteriores.

    Tras el torneo, Niemann se refirió a la presencia de Trump. “Sí, fue muy especial que el señor presidente viniera a vernos. Le encanta el golf. Sin duda le apasiona. También le caímos muy bien. Es muy agradable la forma en que nos trata toda la familia: los jugadores, los profesionales, el equipo, las comodidades que ofrecen los campos de golf, las instalaciones, la comida... Todo es increíble”, señaló.

    “Esto demuestra lo importante que es para él estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta lo ocupado que está. Personalmente, le agradezco enormemente su presencia”, apuntó.

    También entregó las claves del título. “Fue una batalla muy divertida con Lee y Harold. Sentí que Harold tuvo bastante impulso prácticamente todo el día. Empezó dos golpes atrás y estuvo a mi par compartiendo el liderato en cuatro hoyos. Jugó bastante bien. Es un gran jugador, y es un placer estar con él”, dijo.

    “Sin duda, todo iba a su favor, y sentí que hubo un cambio de dinámica probablemente en el hoyo 12, donde la bola le quedó bastante mal colocada. Hicimos un golpe de salida similar; él tenía una mala posición, yo una excelente, y creo que desde entonces la dinámica cambió”, añadió.

    Por otro lado, reconoció que prefiere las definiciones estrechas. “Sin duda me gusta la sensación. No va a durar para siempre; probablemente se me pase en un par de horas. Pero me encanta la presión, me encanta vivir esos momentos, pasar una semana larga aquí jugando al golf y liderar el torneo desde el principio es algo muy especial, y definitivamente lo disfruto”.

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