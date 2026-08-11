SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la región.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados Tendencias / La Tercera

    Una nueva inestabilidad atmosférica dejará lluvias, viento y posibles tormentas eléctricas en sectores de la Región de Antofagasta durante este martes y miércoles.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Meteorológica debido a precipitaciones moderadas a fuertes asociadas a una vaguada en altura.

    El evento comenzará durante la mañana del martes 11 y se extenderá hasta la tarde del miércoles 12.

    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados. Foto: ATON.

    ¿Cuánta lluvia caerá y dónde?

    La alerta contempla la Precordillera Occidental, Precordillera de Alto Loa, Precordillera Salar y Cordillera de la Región de Antofagasta.

    Según la DMC, se esperan entre 10 y 20 milímetros en la Precordillera Occidental, mientras que en Alto Loa y la Precordillera Salar los montos podrían alcanzar entre 20 y 30 mm.

    En la Cordillera se pronostican entre 30 y 40 mm, junto con acumulaciones de nieve que podrían llegar a 30-40 centímetros. La isoterma cero, en tanto, se ubicará entre los 4.200 y 3.700 metros.

    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados. Foto: DMC

    El pronóstico para las ciudades de la región

    En Antofagasta, el martes se espera una jornada cubierta, con lluvia durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde predominará el cielo nublado.

    El miércoles continuarán las precipitaciones y, durante la mañana y la tarde, se anticipan chubascos y probables tormentas eléctricas. Ambos días se esperan vientos de entre 25-40 km/h durante la tarde.

    En Calama, el martes estará nublado, con vientos de entre 25-40 km/h y lluvia durante la tarde y noche.

    El miércoles se mantendrán las precipitaciones y el viento, mientras que durante la tarde podrían registrarse chubascos y probables tormentas eléctricas.

    En Mejillones, el martes y miércoles se espera cielo cubierto y precipitaciones débiles durante la madrugada y mañana. Mientras que en las tardes de esos se espera un cielo nublado con vientos de entre 25-40 km/h.

    Por último, Tocopilla tendrá cielos cubiertos y lloviznas durante el martes y miércoles, con una mejora parcial de la nubosidad durante las tardes.

    Así, el episodio tendrá su mayor impacto en los sectores interiores y cordilleranos, donde además de las precipitaciones se esperan nevadas en zonas de mayor altura.

    Lee también:

    Más sobre:LluviaRegión de AntofagastaTormentas eléctricasNieveAntofagastaClimaTiempoEl climaEl tiempoMeteorologíaPronósticoTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a dos exmilitares por tráfico de migrantes en la frontera de Colchane

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup

    Cómo la maquinaria conspirativa MAGA pareciera estar volviéndose contra el mismo Trump

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Operativo policial en La Legua permite desbaratar banda criminal vinculada al Cojo César: hay al menos 15 detenidos

    Lo más leído

    1.
    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    2.
    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    3.
    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    4.
    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    5.
    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup
    Chile

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028
    Negocios

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028

    Google anuncia un nuevo cable submarino que conectará Chile con Panamá y República Dominicana

    Petróleo llega a su nivel más alto en lo que va de agosto ante menores expectativas de acuerdo en Ormuz

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”
    El Deportivo

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”

    A días del inicio del torneo: LaLiga se mantendrá en la misma cadena televisiva por las próximas seis temporadas

    El póker en Udinese, ante el Real Madrid y brillando en el Arsenal: revisa los mejores goles de Alexis Sánchez en Europa

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”
    Cultura y entretención

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Gayle Rankin, actriz de House of the Dragon: “Las mujeres quieren conectar con su bruja interior en el mundo actual”

    “Soda Stereo era una prisión para mí”: las diez frases que definieron a Gustavo Cerati

    Cómo la maquinaria conspirativa MAGA pareciera estar volviéndose contra el mismo Trump
    Mundo

    Cómo la maquinaria conspirativa MAGA pareciera estar volviéndose contra el mismo Trump

    Trump reduce de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas para todos los niños en EE.UU.

    La Justicia siria condena a muerte al expresidente Bashar al Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres