Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados

Una nueva inestabilidad atmosférica dejará lluvias , viento y posibles tormentas eléctricas en sectores de la Región de Antofagasta durante este martes y miércoles .

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Meteorológica debido a precipitaciones moderadas a fuertes asociadas a una vaguada en altura.

El evento comenzará durante la mañana del martes 11 y se extenderá hasta la tarde del miércoles 12.

Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados. Foto: ATON.

¿Cuánta lluvia caerá y dónde?

La alerta contempla la Precordillera Occidental, Precordillera de Alto Loa, Precordillera Salar y Cordillera de la Región de Antofagasta.

Según la DMC, se esperan entre 10 y 20 milímetros en la Precordillera Occidental, mientras que en Alto Loa y la Precordillera Salar los montos podrían alcanzar entre 20 y 30 mm.

En la Cordillera se pronostican entre 30 y 40 mm, junto con acumulaciones de nieve que podrían llegar a 30-40 centímetros . La isoterma cero, en tanto, se ubicará entre los 4.200 y 3.700 metros.

Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados. Foto: DMC

El pronóstico para las ciudades de la región

En Antofagasta, el martes se espera una jornada cubierta, con lluvia durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde predominará el cielo nublado.

El miércoles continuarán las precipitaciones y, durante la mañana y la tarde, se anticipan chubascos y probables tormentas eléctricas . Ambos días se esperan vientos de entre 25-40 km/h durante la tarde.

En Calama, el martes estará nublado, con vientos de entre 25-40 km/h y lluvia durante la tarde y noche.

El miércoles se mantendrán las precipitaciones y el viento, mientras que durante la tarde podrían registrarse chubascos y probables tormentas eléctricas .

En Mejillones, el martes y miércoles se espera cielo cubierto y precipitaciones débiles durante la madrugada y mañana. Mientras que en las tardes de esos se espera un cielo nublado con vientos de entre 25-40 km/h.

Por último, Tocopilla tendrá cielos cubiertos y lloviznas durante el martes y miércoles, con una mejora parcial de la nubosidad durante las tardes.

Así, el episodio tendrá su mayor impacto en los sectores interiores y cordilleranos, donde además de las precipitaciones se esperan nevadas en zonas de mayor altura.