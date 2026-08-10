Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

¿Quién no siente ternura al ver a Snoopy? El popular perrito de la caricatura Peanuts apareció por primera vez en las historietas y en televisión en 1950, y desde entonces se ha convertido en un ícono de la cultura popular.

Este 10 de agosto, el afamado perrito cumple 76 años desde su creación original . Y pese a sus más de siete décadas de antiguedad, continúa conquistando a nuevas generaciones.

Snoopy es un beagle de color blanco y negro, tiene una nariz grande y es completamente leal a su humano y compañero, Charlie Brown.

El personaje fue creado por el historietista estadounidense Charles M. Schulz, quien continuó sacando historias de Peanuts hasta su muerte, en el año 2000.

Pero su legado, Snoopy, sigue más vivo que nunca: entre sus cualidades, el can ha generado instancias de reflexión con algunas frases que dice en las historietas y con las que muchas personas pueden sentirse identificadas .

También les pueden servir para tener ese empujón que algunos necesitan para continuar hacia adelante.

Las 10 mejores frases de Snoopy para reflexionar (elige la tuya)

Las 10 mejores frases de Snoopy

Para muchas personas, las frases que dicen algunos personajes de series, historietas o películas suelen ser un motor para inspirarse, relajarse y reflexionar sobre muchas cosas.

Por ello, aquí dejamos las diez mejores frases que se dijeron en la saga del tierno Snoopy y que, por más que sea una caricatura, puede tener razón e identificar a muchas personas.

1) Todo lo que necesitas es amor. Pero un poco de chocolate de vez en cuando no hace daño.

2) La vida es como un helado, hay que disfrutarla antes de que se derrita.

3) Aprende del ayer, vive para hoy, aspira al mañana, descansa esta tarde.

4) La vida es como una bicicleta de diez velocidades, algunos de nosotros no usamos todas las velocidades.

5) Sé tú mismo, nadie te dirá que lo estás haciendo mal.

6) En el libro de la vida, las respuestas no están en la última página.

7) Toda su vida intentó ser una buena persona. Muchas veces lo intentó, pero falló. Después de todo, él era solo humano, no era un perro.

8) El secreto de la felicidad es hacer lo que te gusta, pero con quien te gusta.

9) Creo que tengo miedo de ser feliz porque cada vez que me siento muy contento, siempre sucede algo malo.

10) El solo pensar en un amigo hace que bailes de felicidad, porque un amigo es aquel que te quiere a pesar de tus defectos.

Bonus: No tiene sentido ladrar tanto si no tienes nada que decir

Las 10 mejores frases de Snoopy para reflexionar (elige la tuya)

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