Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD: “La reforma al SAE va por el camino correcto”

Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, abordó esta mañana en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera la reforma al Sistema de Admisión Escolar, así como también el proyecto ingresado por el Ejecutivo que busca postergar el traspaso a los SLEP hasta el 2040.

Respecto del primer punto, el vicedecado manifestó que desde su punto de vista, la reforma al SAE “va por el camino correcto”, ya que responde precisamente a las debilidades que tiene el sistema de admisión.

“En la mesa técnica hubo bastante consenso respecto de ese diagnóstico, de que el SAE era extremadamente rígido, que no permitía resolver ciertos problemas que eran propios de los proyectos educativos institucionales”, señaló.

En este sentido, indicó que el proyecto busca precisamente, a través del mecanismo complementario de elección mutua, que pueda existir la oportunidad que los padres puedan conocer más del proyecto educativo, de una manera más cercana.

“En la mesa se criticó mucho eso, de que era un sistema inhumano, que no era cercano, etcétera”, sostuvo.

En esta línea, el académico indicó que “no se podía descartar de plano” que el ingreso de estas nuevas variables pudiese abrir un espacio a la discriminación, sin embargo apuntó a que tampoco se puede partir de la base de una desconfianza.

“Hay seres humanos, hay gente que puede cometer ciertos errores, pero creo que también que no podemos partir una política pública desde la desconfianza hacia nuestros sostenedores y hacia nuestros directivos”, afirmó.

Consultado en esta línea cuán relevante es el mérito, el vicedecano manifestó que “es súper importante”.

“Todos los estudios nacionales e internacionales dicen que antes no es aconsejable. Y desde ese punto de vista me parece que es muy relevante que se reponga el mérito. Ahora, recordemos que también esto es voluntario para los colegios”, sostuvo.

Por otra parte, consultado sobre la pausa que propone el gobierno para el traspaso a los Servicios Locales de Educación (SLEP) hasta el 2040, el vicedecano señaló que es una buena iniciativa.

“En eso hay bastante consenso de que había que poner una pausa a los SLEP porque el diagnóstico también de las primeras instalaciones o de los primeros años de instalación no ha sido el mejor. Hay bastantes estudios que así lo dicen, que ha habido problemas financieros, de dotación docente, distintos problemas en la instalación, y que hasta el momento todavía no se ha logrado demostrar que el sistema de los servicios locales de educación pública sea mejor”, sostuvo.

En esta línea, y sobre el nuevo plazo hasta el 2040, considerando que el proyecto original establecía de plazo el 2025, el académico indicó que era necesario.

“Yo creo que es una medida necesaria desde el punto de vista de que hay que tomarse con tranquilidad esta pausa para poder ir viendo cuáles cosas hay que ir mejorando y poder entonces avanzar hacia una política que sea lo mejor en términos de calidad y equidad para los estudiantes, y eso es lo importante en definitiva”, apuntó. Asimismo, sostuvo que la ley “tiene que avanzar lo más rápido posible para evitar incertidumbres”.

En cuanto a la ley Escuelas Protegidas, y en donde el Ministerio de Educación está próximo a entregar ya el reglamento para habilitar los detectores de metales en establecimientos educacionales, Bravo sostuvo que en la violencia escolar “lo más importante es la prevención que el control”.

“Tenemos que ser capaces de prevenir que ocurran hechos de violencia y toda la evidencia y la teoría al respecto dice que es mucho más eficiente en términos de los resultados, políticas de prevención de la violencia escolar. No obstante, eso no impide que también existan políticas más bien de persuasión o de control de violencia escolar en casos que sean más extremos”, señaló.

En este sentido, Bravo indicó: “Yo estoy de acuerdo siempre y cuando la comunidad educativa así lo decida, ya sean los padres, apoderados, profesores, etc, la comunidad educativa en su conjunto, esté de acuerdo con este tipo de medidas para aquellos contextos en los cuales sea necesario hacerlo”.

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