Presidente Kast solidariza con Colombia tras terremoto y ofrece ayuda: “Estamos disponibles para apoyar”
Según señalan medios colombianos, hasta ahora habría al menos 18 personas fallecidas producto del sismo.
Varios edificios dañados y al menos 18 personas fallecidas dejó el terremoto magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes en Colombia.
De acuerdo a lo que informan medios colombianos, el alcalde de la localidad de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que al menos habría 18 personas fallecidas producto del sismo.
Tras el desastre natural, el Presidente José Antonio Kast compartió un mensaje de apoyo a Colombia a través de X.
En la publicación aseguró que nuestro país está disponible para ayudar en lo que se pueda.
“Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país”, comienza el post.
“Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, finaliza.
Desde el gobierno informaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya se encuentra monitoreando la situación de los connacionales en el país.
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