Presidente Kast solidariza con Colombia tras terremoto y ofrece ayuda: “Estamos disponibles para apoyar”

Viña del Mar 05 de Agosto de 2026 Con la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast Ritz, se inaugura el 30° Encuentro Empresarial de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), "30ee: Decodificando el Futuro". La ceremonia inaugural conto con la presencia del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau Manuel Lema/ Aton Chile

Varios edificios dañados y al menos 18 personas fallecidas dejó el terremoto magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes en Colombia.

De acuerdo a lo que informan medios colombianos, el alcalde de la localidad de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que al menos habría 18 personas fallecidas producto del sismo.

Tras el desastre natural, el Presidente José Antonio Kast compartió un mensaje de apoyo a Colombia a través de X.

En la publicación aseguró que nuestro país está disponible para ayudar en lo que se pueda.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país”, comienza el post.

“Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, finaliza.

Desde el gobierno informaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya se encuentra monitoreando la situación de los connacionales en el país.