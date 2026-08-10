Sistema frontal en el norte: lluvias con isoterma cero alta elevan riesgo de deslizamientos y activación de quebradas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) informó que el organismo mantiene activada una mesa técnica para monitorear y coordinar las acciones preventivas ante el sistema meteorológico que afecta a la zona norte del país, con especial atención en las regiones comprendidas entre Arica y Parinacota y Coquimbo.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que el escenario contempla nevadas, vientos, tormentas eléctricas y precipitaciones con una isoterma cero elevada, condición que podría provocar lluvias en sectores donde habitualmente se registran precipitaciones sólidas y, con ello, aumentar el riesgo de activación de quebradas y deslizamientos.

“Iniciamos esta jornada con una nueva mesa técnica, para continuar supervisando las acciones de preparación que vienen implementando desde el pasado jueves las regiones entre Arica y Parinacota y Coquimbo ”, señaló Cebrián.

La autoridad explicó que la isoterma cero alta constituye uno de los principales factores de preocupación, debido a que la lluvia podría alcanzar zonas cordilleranas y precordilleranas.

“Esto significa que lloverá en sectores donde habitualmente cae nieve, lo que podría activar quebradas, generando eventuales deslizamientos”, advirtió.

Alertas y monitoreo en la zona norte

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alerta por lluvias moderadas a fuertes en sectores de las regiones de Antofagasta y Atacama, además de la cordillera y precordillera de la comuna de Vicuña, en Coquimbo.

A esto se suman avisos por precipitaciones normales a moderadas para sectores de Arica y Parinacota y Atacama.

Frente a este escenario, los sistemas regionales de emergencia se encuentran activados en sus distintos niveles y se están desarrollando los respectivos Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), tanto comunales como regionales.

Asimismo, se han decretado alertas tempranas preventivas y se encuentran en revisión los planes de contingencia de las distintas zonas que podrían verse afectadas.

Refuerzan medidas en comunas afectadas por sistema frontal anterior

Cebrián también destacó que existe un monitoreo especial en aquellas comunas que ya fueron afectadas por el sistema frontal anterior, con el objetivo de anticipar posibles impactos y fortalecer la capacidad de respuesta.

Entre las medidas se contempla la movilización de maquinaria, revisión de stocks críticos, preparación de albergues y entrega anticipada de elementos de ayuda, además de la activación preventiva de observadores de campo.

“Otro punto importante es el monitoreo especial en aquellas comunas que ya fueron impactadas por el sistema frontal anterior”, indicó la directora de Senapred.

Senapred pide evitar quebradas y zonas cordilleranas

Ante el complejo escenario meteorológico, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

“Solicitamos a la ciudadanía la máxima precaución. Es importante durante el evento mantenerse alejados de quebradas y cursos de agua que podrían activarse, tampoco internarse en zonas cordilleranas y precordilleranas ”, enfatizó Cebrián.

Finalmente, la autoridad recordó que las condiciones meteorológicas y los pronósticos pueden variar durante el desarrollo del evento, por lo que llamó a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Senapred y la Dirección Meteorológica de Chile.