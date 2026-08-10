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    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    El dispositivo de 200 dólares destaca por su precisión en el monitoreo del sueño, una batería de 11 días y un modelo de datos sin cobros mensuales.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Si alguien busca experimentar la furia de los lectores apasionados por la tecnología, el camino más rápido acaso sea publicar una reseña sobre wearables y omitir a Garmin.

    Los fieles de la marca, sobre todo en Estados Unidos, donde es muy fuerte, conforman una comunidad entusiasta y muy ruidosa. Solo así se entiende que, tras las críticas de sus usuarios por la falta de una alternativa minimalista, la compañía lanzó su esperada respuesta a la tendencia de los wearables sin pantalla.

    Se trata del Garmin Cirqa, una pulsera de salud de 200 dólares diseñada para competir frente a frente con el anillo Oura y la correa Whoop en ese mercado.

    Cómo es la pulsera Garmin Cirqa

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    El golpe más duro que asesta este nuevo dispositivo a la competencia reside en su modelo de negocio. La propuesta prescinde de pagos obligatorios para acceder al historial de salud del usuario.

    Según una reseña publicada hoy en The Wall Street Journal, a diferencia de Oura, que cuesta seis dólares al mes, y Whoop, que parte en 199 dólares al año, “puedes acceder a cada métrica sin una tarifa recurrente”.

    “Los datos se sienten como tuyos”, dice Nicole Nguyen, columnista de tecnología de WSJ.

    Aunque Garmin ofrece una membresía opcional de siete dólares llamada Connect+ para funciones de entrenamiento guiado (acá puedes revisar cómo es Apple Fitness+), las métricas fundamentales permanecen totalmente liberadas.

    Otro de los puntos fuertes viene a nivel de rendimiento, el Cirqa ofrece un funcionamiento impecable en reposo. Los sensores alcanzan niveles de excelencia al capturar la frecuencia cardíaca durante la noche. Esto convierte al dispositivo en el relevo perfecto para quienes usan un reloj inteligente Garmin durante el día y buscan un formato libre de distracciones (llámese notificaciones) para dormir.

    Su autonomía representa otro logro técnico, logrando operar durante 11 días continuos con una sola carga y superando ampliamente a competidores como el Fitbit Air.

    Los peros

    El dispositivo muestra sus fisuras al momento de iniciar la actividad física. Según Nguyen, las lecturas en la muñeca durante rutinas de ciclismo o pilates muestran cierto atraso en comparación con un Apple Watch o una pulsera Whoop, aunque también apunta que mover el sensor a la zona del bíceps mejora la precisión de manera significativa.

    Claro que, para hacer este ajuste, el usuario de una Garmin Cirqa requiere adquirir un brazalete específico que suma 60 dólares al pago inicial.

    El formato físico del dispositivo también exige cierto nivel de costumbre por parte del usuario. El módulo principal es abultado y recuerda al tamaño de una llave de automóvil del año 2011, sobresaliendo de forma notoria en muñecas más pequeñas.

    La experiencia se topa además con una aplicación móvil que puede sentirse como “un laberinto de menús”. Si la pulsera omite registrar automáticamente una sesión de ejercicio por considerarla de baja intensidad, la plataforma impide agregar esa actividad de forma retroactiva.

    En Chile, donde el running es un fenómeno y, según el Censo Runner 2026, el 54% de quienes practican esta disciplina en el país son mujeres, el Garmin Cirqa se encuentra en el sitio oficial de la marca por unos $269.990.

    Lee también:

    Más sobre:GarminWearablesSaludGarmin CirqaBandas inteligentesPulseras inteligentesrunning en ChileTecnologíaLa Terceraalternativa minimalista GarminConnect+ membresía opcionalprecio Chile $269.990WhoopApple Watchfitness tracking sin notificaciones

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