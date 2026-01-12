Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

Para arrancar el 2026 con el pie derecho, Apple Fitness+ estrena en enero una serie de actualizaciones diseñadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos de año nuevo.

La plataforma de suscripción de Apple que ofrece entrenamientos guiados en video incorpora cuatro nuevas propuestas de planes semanales que buscan generar hábitos saludables de forma sencilla y sin presiones.

Entre los nuevos programas destacan “Retoma tu condición física”, ideal para volver a entrenar con sesiones breves de Fuerza, HIIT y Yoga; y “Crea el hábito del yoga en 4 semanas”.

Para usuarios que buscan mayor intensidad, se lanza “Fuerza y HIIT consecutivos”, rutinas de 20 minutos sin pausas intermedias. Además, desde el 12 de enero está disponible “Fundamentos de fuerza”, enfocado en perfeccionar la técnica de los ejercicios básicos.

Bad Bunny y Karol G en Apple Fitness+

El entretenimiento y la música siguen siendo pilares del servicio. La serie Artist Spotlight suma a la ganadora del Grammy, Karol G, y preparándose para el Apple Music Super Bowl LX -y para celebrar su reciente paso por Chile-, incluirá sesiones con música de Bad Bunny a partir de febrero .

Por su parte, la popular sección Time to Walk añade episodios con figuras como el actor Penn Badgley y la integrante de Spice Girls, Mel B.

A nivel técnico, Apple refuerza la integración del ecosistema. Los usuarios podrán ver métricas en tiempo real (como frecuencia cardiaca y calorías) en su iPhone, iPad o Apple TV al usar un Apple Watch o los AirPods Pro 3.