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    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

    Donald Trump emprende la primera visita de un presidente estadounidense a China en casi una década, ansioso por cerrar algunos acuerdos, mantener una frágil tregua comercial con la segunda economía mundial y apuntalar los índices de aprobación pública, maltrechos por su guerra con Irán.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump desciende del Air Force One en Beijing.

    El presidente estadounidense Donald Trump aterrizó en Beijing para su cumbre con su par chino Xi Jinping. El inquilino de la Casa Blanca no tiene programados actos públicos más allá de su llegada el miércoles, pero tiene previsto reunirse con Xi varias veces el jueves y el viernes, informó The Associated Press.

    Tras el aterrizaje del Air Force One, se extendió una alfombra roja en su honor.

    Según la Casa Blanca, el presidente Trump sería recibido por el vicepresidente chino Han Zheng; Xie Feng, embajador de China en Washington; Ma Zhaoxu, viceministro ejecutivo de Asuntos Exteriores; y el enviado estadounidense a Beijing, David Perdue.

    La ceremonia de bienvenida contó con la presencia de unos 300 niños chinos, una guardia de honor militar y una banda militar.

    Los niños ondearon al unísono banderas estadounidenses y chinas en miniatura “¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Una cálida bienvenida!“, coreaban en chino.

    Trump saludó a los dignatarios tras bajar del avión, luego se detuvo y sonrió, contemplando la escena. No respondió preguntas, sino que subió a una limusina camino a su hotel.

    El presidente estadounidense no tiene más compromisos públicos hasta el jueves.

    Tras bajar del avión, bajaron su hijo, Eric, y su nuera, Lara Trump, así como varios acompañantes, entre ellos el director de SpaceX, Elon Musk.

    También acompaña a Trump el CEO de Nvidia, Jensen Huang. Según Reuters, el mandatario le pidió a Huang en el último minuto que se uniera al viaje, según una fuente familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato, y se le vio abordando el Air Force One durante una escala para repostar en Alaska de camino a Beijing.

    Los directores ejecutivos que acompañan a Trump provienen principalmente de empresas que buscan resolver problemas comerciales con China, como Nvidia, que ha tenido dificultades para obtener la autorización regulatoria para vender allí sus potentes chips de inteligencia artificial H200.

    “Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar su talento”, dijo Trump en una publicación en Truth Social, refiriéndose a la delegación de directores ejecutivos. “Esa será mi primera petición”, agregó.

    Al ser consultado sobre la publicación de Trump, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, afirmó que Beijing está dispuesto a “ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e inyectar mayor estabilidad y certidumbre en este mundo convulso”.

    Trump emprende la primera visita de un presidente estadounidense a China en casi una década, ansioso por cerrar algunos acuerdos, mantener una frágil tregua comercial con la segunda economía mundial y apuntalar los índices de aprobación pública, maltrechos por su guerra con Irán.

    Los dos días de reuniones de Trump incluirán una gran recepción en el Gran Salón del Pueblo, una visita al Templo del Cielo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y un banquete de Estado.

    Más sobre:ChinaTrumpEE.UU.Xi JinpingBeijingElon MuskJensen HuangNvidiaMundo

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