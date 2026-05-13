Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

El presidente estadounidense Donald Trump aterrizó en Beijing para su cumbre con su par chino Xi Jinping. El inquilino de la Casa Blanca no tiene programados actos públicos más allá de su llegada el miércoles, pero tiene previsto reunirse con Xi varias veces el jueves y el viernes, informó The Associated Press.

U.S. President Donald J. Trump just arrived in Beijing. pic.twitter.com/I065yPuJzr — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) May 13, 2026

Tras el aterrizaje del Air Force One, se extendió una alfombra roja en su honor.

Según la Casa Blanca, el presidente Trump sería recibido por el vicepresidente chino Han Zheng; Xie Feng, embajador de China en Washington; Ma Zhaoxu, viceministro ejecutivo de Asuntos Exteriores; y el enviado estadounidense a Beijing, David Perdue.

BREAKING: President Trump is greeted by a formal state welcome and massive fanfare in Beijing ahead of his meeting with Chinese President Xi Jinping. pic.twitter.com/7kVYWrEhsu — Fox News (@FoxNews) May 13, 2026

La ceremonia de bienvenida contó con la presencia de unos 300 niños chinos, una guardia de honor militar y una banda militar.

Los niños ondearon al unísono banderas estadounidenses y chinas en miniatura “¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Una cálida bienvenida!“, coreaban en chino.

Trump saludó a los dignatarios tras bajar del avión, luego se detuvo y sonrió, contemplando la escena. No respondió preguntas, sino que subió a una limusina camino a su hotel.

El presidente estadounidense no tiene más compromisos públicos hasta el jueves.

Tras bajar del avión, bajaron su hijo, Eric, y su nuera, Lara Trump, así como varios acompañantes, entre ellos el director de SpaceX, Elon Musk.

Trump’s delegation includes leaders of major U.S. tech giants



The U.S. president arrived in Beijing accompanied by executives from крупнейших American corporations — including Apple, NVIDIA, Tesla, Boeing, Goldman Sachs, and others, Fox News reports.



The combined market… https://t.co/SeQRhPZ6XJ pic.twitter.com/Ju5IODfYJE — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

También acompaña a Trump el CEO de Nvidia, Jensen Huang. Según Reuters, el mandatario le pidió a Huang en el último minuto que se uniera al viaje, según una fuente familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato, y se le vio abordando el Air Force One durante una escala para repostar en Alaska de camino a Beijing.

Los directores ejecutivos que acompañan a Trump provienen principalmente de empresas que buscan resolver problemas comerciales con China, como Nvidia, que ha tenido dificultades para obtener la autorización regulatoria para vender allí sus potentes chips de inteligencia artificial H200.

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar su talento”, dijo Trump en una publicación en Truth Social, refiriéndose a la delegación de directores ejecutivos. “Esa será mi primera petición”, agregó.

🔴 BREAKING: Beijing rolls out red carpet for US President Donald Trump as he arrives in China, marking the first state visit by a sitting US president to China since Trump’s last visit in 2017. pic.twitter.com/9TWrkLDvJl — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 13, 2026

Al ser consultado sobre la publicación de Trump, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, afirmó que Beijing está dispuesto a “ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e inyectar mayor estabilidad y certidumbre en este mundo convulso”.

President Trump's motorcade departs Beijing Capital Airport for the hotel.



Tomorrow, @POTUS will participate in the official state arrival ceremony, meet with President Xi Jinping, sit for multiple interviews, and hold several other official events. pic.twitter.com/z9MvA3FIC1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2026

Trump emprende la primera visita de un presidente estadounidense a China en casi una década, ansioso por cerrar algunos acuerdos, mantener una frágil tregua comercial con la segunda economía mundial y apuntalar los índices de aprobación pública, maltrechos por su guerra con Irán.

Nvidia Jensen Huang @nvidia CEO initially LEFT OFF official guest list — received LAST-MINUTE invite from Trump during Alaska refueling stop



Source: Politico https://t.co/VTNWLrAZ1V pic.twitter.com/msPYVDcV5c — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 13, 2026

Los dos días de reuniones de Trump incluirán una gran recepción en el Gran Salón del Pueblo, una visita al Templo del Cielo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y un banquete de Estado.