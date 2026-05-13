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    Confinan a 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras muerte de pasajero y sospecha de brote de norovirus

    Otros 50 pasajeros presentan síntomas y se están realizando pruebas para identificar la presencia del virus, altamente contagioso y que provoca gastroenteritis.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Uno de los cruceros de Ambassador Cruise Line.

    Más de 1.700 personas fueron puestas en cuarentena en un crucero que llegó la noche de este martes a Burdeos, en Francia, procedente de Brest, tras el fallecimiento de un pasajero de 90 años por un presunto brote de norovirus, anunciaron las autoridades sanitarias, según el diario regional Sudouest.

    El buque, operado por Ambassador Cruise Line y con la mayoría de sus 1.233 pasajeros procedentes de Reino Unido e Irlanda, llegó al puerto occidental de Burdeos el martes. Las autoridades sanitarias indicaron que cerca de 50 personas han presentado síntomas compatibles con el norovirus.

    A bordo también se encuentran 514 miembros de la tripulación. El crucero Ambassador Cruise Line, que zarpó de las Islas Shetland el 6 de mayo, hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos, donde tenía previsto regresar a España.

    Las primeras pruebas realizadas a bordo no han detectado la presencia de norovirus, aunque se están llevando a cabo análisis adicionales en el hospital de Burdeos, según apuntan las autoridades sanitarias. Por el momento, no se descarta un origen alimentario del brote.

    El mayor número de casos con síntomas como vómitos y diarreas se registró el 11 de mayo, cuando el buque estaba en la ciudad francesa de Brest. La persona fallecida, de 90 años, murió antes de la llegada a ese puerto.

    Este miércoles a mediodía, el crucero estaba atracado en Burdeos, sin ninguna medida de seguridad en tierra. Algunos pasajeros tomaban fotos de esta ciudad del suroeste francés desde una cubierta, destaca la Deutsche Welle.

    Por el momento, las autoridades descartan cualquier vínculo con el hantavirus, que habría causado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde, agrega la cadena alemana.

    Un portavoz de la línea de cruceros dijo, en declaraciones a GBN: "Queremos transmitir a los pasajeros la tranquilidad de que nos tomamos cualquier enfermedad a bordo de nuestros barcos con extrema seriedad. Se implementaron de inmediato protocolos reforzados de saneamiento y prevención en todo el barco conforme a los procedimientos de salud pública establecidos, tras los primeros informes de casos de enfermedad".

    Según Infobae, el norovirus es común y no es motivo de alarma. Este virus, que pertenece a la familia Caliciviridae, suele provocar brotes de gastroenteritis con síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal. Se transmite con facilidad a través del contacto directo con personas infectadas, el consumo de alimentos contaminados o el contacto con superficies donde el virus permanece activo.

    Los brotes son habituales en entornos cerrados donde conviven muchas personas -como puede ser un crucero-; y el consumo de mariscos o moluscos crudos o poco cocinados, como ostras y mejillones, se identifica como una de las principales fuentes de infección. El virus puede contagiar incluso antes de que aparezcan los síntomas y seguir transmitiéndose varios días después de la recuperación.

    Más sobre:FranciaCruceroBurdeosNorovirusGastroenteritisBrestAmbassador Cruise LineMundo

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