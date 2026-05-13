Metro de Santiago anuncia más técnicos dedicados a mantenimiento tras aumento de escaleras mecánicas y ascensores no disponibles

El Metro de Santiago abordó las denuncias por los problemas que ha tenido el funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores en las diversas estaciones del sistema de transporte capitalino.

Según detallaron a través de sus redes sociales, el sistema cuenta con 905 equipos de transporte vertical: 460 escaleras mecánicas y 445 ascensores.

Por otro lado, la empresa también detalló la cantidad de equipos no disponibles al martes 12 de mayo. Sobre el particular, enfatizaron que el número “varía durante el día dado la recuperación que se logra con el mantenimiento“.

En ese sentido, el mencionado día habían 13 escaleras mecánicas fuera de servicio (equivalentes al 2,9% del total) y 23 ascensores no operativos (5% del total).

“Dado que las últimas semanas hemos tenido un aumento del promedio de equipos no disponibles, actualmente la empresa se encuentra implementando y potenciado nuevas medidas”, anunciaron en la declaración pública.

En particular, detallaron que habría un “ aumento de 30% de dotación de técnicos con dedicación al mantenimiento de transporte vertical ”, además de un “refuerzo de programas de inspección y seguimiento de mantenimientos preventivos”.

“Sabemos que la detención de estos equipos genera molestias y contratiempos en el viaje de nuestros pasajeros. Por eso, lamentamos los inconvenientes que esto puede ocasionar e invitamos a planificar los viajes revisando el estado de ascensores y escaleras mecánicas en nuestra app y sitio web”, concluyeron al respecto.