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    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    El beneficio permite acceder a un depósito al cumplir con determinados requisitos y tuvo su respectivo reajuste anual.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Las personas que se estén integrando al mundo laboral tienen la posibilidad de recibir el llamado Bono por Formalización del Trabajo, que se facilita a quienes ingresen al mercado formal por primera vez.

    Se trata de un beneficio dirigido a personas usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que también sean parte del programa de Acompañamiento Sociolaboral.

    Según indica la Ventanilla Única Social, sitio dedicado a los beneficios estatales, el valor de este bono para 2026 va desde $99.125 y asciende hasta un máximo de $302.505, dependiendo del mes de intervención del acompañamiento.

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026. Foto referencial de archivo

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo

    El Bono por Formalización del Trabajo no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se entrega de forma automática a las personas que cumplen con los requisitos:

    • Tener 18 años de edad.
    • Ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
    • Ser parte del programa de Acompañamiento Sociolaboral y participar de sus actividades.
    • Tener al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensión, o para el Seguro de Cesantía, declaradas y pagadas dentro del periodo de participación en el programa.

    Según detalla el sitio de beneficios, este bono se deposita en la CuentaRUT de BancoEstado y se facilita un plazo de seis meses para su cobro.

    Más sobre:BonosBeneficiosTrabajoEmpleoBono por Formalización del TrabajoBono de FormalizaciónRequisitosMonto

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