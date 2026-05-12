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    El Pentágono eleva a 29.000 millones de dólares el costo de la guerra en Irán

    Se trata de un incremento de 4.000 millones de dólares respecto a la anterior cifra ofrecida hace apenas dos semanas.

    Por 
    Europa Press
    Esta fotografía, tomada el 28 de febrero de 2026, muestra las estelas de los misiles interceptores lanzados desde los sistemas de defensa aérea israelíes en Tel Aviv, Israel. Foto: Xinhua/Chen Junqing Chen Junqing

    El Pentágono ha indicado este martes que el costo de la guerra contra Irán ha supuesto un desembolso de 29.000 millones de dólares a las arcas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, un incremento de 4.000 millones de dólares respecto a la anterior cifra ofrecida hace apenas dos semanas.

    El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, encargado de los asuntos financieros, Jules Hurst, sostuvo ante el Comité de Servicios Armados del Senado a finales abril que la Administración Trump ya había gastado unos 25.000 millones de dólares en la denominada operación “Furia Épica”, una cifra que ha aumentado debido a la actualización de los costos.

    “En el momento de la comparecencia ante el tribunal, la cifra era de 25.000 millones de dólares. Sin embargo, el equipo del personal conjunto y el equipo de cuentas revisan constantemente esa estimación, y ahora creemos que está más cerca de los 29.000 (millones de dólares)”, ha declarado este martes Hurst.

    En este sentido, ha indicado que el aumento de los costos se debe a los gastos de “reparación y reemplazo de equipos, así como a los costos operativos generales que mantienen a la gente” en la zona.

    Por otro lado, Hurst no ha querido determinar la cantidad que Estados Unidos tendrá que desembolsar para reparar los daños sufridos en sus instalaciones militares ubicadas en los países aliados de Medio Oriente y que en los últimos meses sufrieron ataques procedentes de Irán.

    “Tenemos muchas incógnitas al respecto. No sabemos cuál será nuestra postura futura. No sabemos cómo construiremos esas bases, ni qué porcentaje podrían aportar nuestros aliados o socios a los costos de construcción militar, así que no tenemos una buena estimación por el momento”, ha destacado este responsable del Pentágono.

    El Departamento de Defensa ha solicitado incrementar su presupuesto hasta los 1,5 billones de dólares, bajo el argumento de mantener su liderazgo en un mundo marcado por las tensiones geopolíticas.

    Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva el pasado 28 de febrero contra Irán, acabando con la vida de altos mandos del país asiático, entre ellos el ayatola Alí Jamenei, que ha derivado en un conflicto militar en toda la región de Medio Oriente.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.PentágonoJules HurstTrumpMundo

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