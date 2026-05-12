SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Senapred mantiene alerta amarilla en Rapa Nui por brote de dengue: ya hay 24 casos confirmados

    Desde el organismo informaron que se mantienen labores de desinsectación en sectores específicos de la isla, donde se han detectado casos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En abril de 2024 el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla en la por alteración sanitaria para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua, debido a la presencia de un brote de Dengue en Rapa Nui.

    A más de un año, la medida sigue vigente, puesto que aún existen casos de la enfermedad.

    Senapred informó que actualmente existen 24 casos confirmados, aunque no hay personas hospitalizadas.

    Asimismo, se reportaron dos casos sospechosos, los que están a la espera de resultados de análisis.

    En cuanto a las medidas sanitarias, se informó que se mantienen labores de desinsectación en un perifoco de 200 metros asociado a los casos positivos.

    Lo anterior, está concentrado en los “sectores 14–22 Vakai (detrás de Rapel) y sector 27 de Av. Pont, a la altura del Hotel Hotu Matu’a, entre Tu’u Koihu y Vakai", según precisó el organismo.

    En virtud de ello, Senapred estableció mantener la alerta amarilla para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua, hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

    Más sobre:DengueRapa NuiIsla de PascuaSenapred

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Nunca fue tan fácil no pensar

    El Pentágono eleva a 29.000 millones de dólares el costo de la guerra en Irán

    En estado “grave” la pasajera francesa de crucero que dio positivo por hantavirus

    Detenidos por lesiones a diputado Javier Olivares quedan en libertad y legislador arremete contra Fiscalía

    Lo más leído

    1.
    Rafael Araos concreta su amenaza y renuncia como subsecretario de Ciencia tras desencuentro con ministra Lincolao

    Rafael Araos concreta su amenaza y renuncia como subsecretario de Ciencia tras desencuentro con ministra Lincolao

    2.
    El singular beneficio familiar que se reactivó en el gobierno de Kast: otorga 10 UF al séptimo hijo del mismo sexo

    El singular beneficio familiar que se reactivó en el gobierno de Kast: otorga 10 UF al séptimo hijo del mismo sexo

    3.
    Abogado José Pedro Silva por Joaquín Lavín: “No podría haber cometido los fraudes que cometió sin Maipú”

    Abogado José Pedro Silva por Joaquín Lavín: “No podría haber cometido los fraudes que cometió sin Maipú”

    4.
    Universidad de La Serena suspende clases presenciales y activa su protocolo de seguridad tras nueva amenaza

    Universidad de La Serena suspende clases presenciales y activa su protocolo de seguridad tras nueva amenaza

    5.
    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Senapred mantiene alerta amarilla en Rapa Nui por brote de dengue: ya hay 24 casos confirmados
    Chile

    Senapred mantiene alerta amarilla en Rapa Nui por brote de dengue: ya hay 24 casos confirmados

    Detenidos por lesiones a diputado Javier Olivares quedan en libertad y legislador arremete contra Fiscalía

    Violencia en colegios, recortes y evaluación de los SLEP: Kast da cuenta de visión de su gobierno en Educación ante directores

    Bimistro Mas celebra alza del cobre, pero llama a mejorar la competitividad del sector minero
    Negocios

    Bimistro Mas celebra alza del cobre, pero llama a mejorar la competitividad del sector minero

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”

    Fiscalía deja sin efecto audiencia de formalización contra ejecutivos de Molycop por querella de CAP

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google
    Tendencias

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Elche de Lucas Cepeda en duelo clave por la liga española
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Elche de Lucas Cepeda en duelo clave por la liga española

    “No se puede ser indiferente”: candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile revisarán el contrato con Azul Azul

    “Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica
    Tecnología

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Nunca fue tan fácil no pensar

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026
    Cultura y entretención

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral

    El nuevo documental de Oasis llega a los cines y al streaming

    Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez
    Mundo

    Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez

    El Pentágono eleva a 29.000 millones de dólares el costo de la guerra en Irán

    En estado “grave” la pasajera francesa de crucero que dio positivo por hantavirus

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos
    Paula

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Mil maneras de ser mamá