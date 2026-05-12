Senapred mantiene alerta amarilla en Rapa Nui por brote de dengue: ya hay 24 casos confirmados

En abril de 2024 el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla en la por alteración sanitaria para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua, debido a la presencia de un brote de Dengue en Rapa Nui.

A más de un año, la medida sigue vigente, puesto que aún existen casos de la enfermedad.

Senapred informó que actualmente existen 24 casos confirmados, aunque no hay personas hospitalizadas.

Asimismo, se reportaron dos casos sospechosos, los que están a la espera de resultados de análisis.

En cuanto a las medidas sanitarias, se informó que se mantienen labores de desinsectación en un perifoco de 200 metros asociado a los casos positivos.

Lo anterior, está concentrado en los “sectores 14–22 Vakai (detrás de Rapel) y sector 27 de Av. Pont, a la altura del Hotel Hotu Matu’a, entre Tu’u Koihu y Vakai", según precisó el organismo.

En virtud de ello, Senapred estableció mantener la alerta amarilla para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua, hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.