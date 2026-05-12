El comeback del comando económico de Jara en la ofensiva opositora por el megaproyecto de Kast

Este lunes los centros de estudios de la oposición lanzaron, en conjunto con los partidos del sector, un documento con medidas propias para hacer frente al megaproyecto económico del gobierno del Presidente José Antonio Kast. El texto, donde se abrieron a conversar el corazón de la iniciativa de La Moneda sobre rebaja tributaria a las empresas, contó entre sus redactores con un núcleo que viene trabajando junto desde mediados del año pasado.

Se trata del equipo de expertos que conformaron el equipo económico de la otrora candidata presidencial de la izquierda, Jeannette Jara, que conforman Luis Eduardo Escobar (PPD), Osvaldo Rosales (PPD), Andrea Betancor (PL), Nicolás Bohme (PC), Ana María Correa (DC), entre otros.

Osvaldo Rosales y Luis Eduardo Escobar, economistas de Jara.

Varios de los economistas estuvieron presentes el lunes en el ex-Congreso para el lanzamiento de la propuesta de la oposición para enfrentar el megaproyecto de Kast, que servirá como insumo para la discusión que dará el sector en la tramitación legislativa de la iniciativa.

Los expertos aseguran que la coordinación entre ellos viene desde el comando presidencial de Jara, uno de los flancos más sensibles de la aventura presidencial, que en las primarias recibió duras críticas cuando el encargado era Fernando Carmona (PC). Luego, para la primera y segunda vuelta, Jara fichó a Escobar como nuevo jefe de su equipo económico y al resto de expertos ya citados.

Tras la dura derrota en el balotaje, los economistas acordaron mantener la coordinación para generar propuestas para el sector y hacer frente a la administración de Kast. Así, en trabajo conjunto con los centros de pensamientos del sector, surgió el documento de 17 páginas presentado este lunes en el Congreso.

En palabras de Luis Eduardo Escobar, “varios de nosotros nos conocemos hace tiempo. Se dio la coincidencia de que trabajamos muy bien en la campaña y decidimos que era necesario, tras haber perdido la elección, que era necesario mantener esta capacidad que habíamos desarrollado de poder trabajar juntos . En eso nos han apoyado los centros de pensamiento progresistas”.

“Se han ido incorporando nuevos economistas. Mantenemos el grupo y esperamos seguir trabajando juntos para hacer propuestas como oposición política a este gobierno. Tenemos mucha independencia como grupo de economistas”, complementa Luis Eduardo Escobar a este medio.

Junto a este núcleo de economistas, en la propuesta presentada este lunes también trabajaron otros especialistas como Carlos Ominami (PS), Gonzalo Martner (PS) y Pablo Jorquera (FA).

¿Y Jeannette Jara? En el exequipo económico de la otrora ministra del Trabajo descartan su participación. “ Ella no participa de este grupo, no forma parte ni tenemos ninguna relación de trabajo con ella ”, recalca Escobar.

Excomando activo en el Parlamento

Más allá del comando económico, varios otros de los integrantes del equipo de campaña presidencial también se han desplegado en contra del megaproyecto de Kast.

Este lunes, en el lanzamiento del documento de contrapropuesta también estuvo sentada en la mesa Camila Miranda, quien se encargó del programa presidencial de Jeannette Jara. Ella participa activamente en las reuniones semanales de las directivas de partidos de la oposición que se realizan en la sede del Partido Socialista. Presentes en este encuentro coinciden en que su rol es, principalmente, exponer minutas que sirven de insumo para la discusión de la contingencia.

En el Congreso de Valparaíso también se ha ejercido una fuerte oposición al gobierno de Kast. El diputado Marcos Barraza (PC), exjefe de gabinete de Jara, ha colaborado en la articulación de su bancada -en calidad de subjefe-, que integran comunistas e independientes y que esta semana anunció la presentación de 170 indicaciones a la reforma más emblemática de La Moneda.

Jeannette Jara y Marcos Barraza saliendo de Londres 76.

También han ejercido una fuerte presión contra el gobierno otros exintegrantes del comando, como la exvocera y diputada, Gael Yeomans (FA); la exjefa de campaña en la recta final, Paulina Vodanovic (PS), y algunos integrantes del despliegue final en regiones, como el diputado Daniel Manouchehri (PS).