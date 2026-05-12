CNTV anuncia la caducidad de las concesiones de Telecanal ante falta de cobertura de servicios de televisión digital

El Consejo nacional de Televisión (CNTV) anunció esta tarde que, por la unanimidad de sus consejeros, declaró la “caducidad de la totalidad de las concesiones digitales de la empresa Canal Dos S.A.”, conocida por su señal Telecanal.

La decisión fue tomada el pasado lunes 4 de mayo, y responde a que la empresa no implementó el nivel de cobertura digital exigida por ley.

“A la fecha, Canal Dos S.A era titular de siete concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter digital en Arica, Antofagasta, Copiapó, Iquique, Chuquicamata, La Serena y Santiago. Todas las concesiones de la zona norte fueron otorgadas producto de la migración de tecnología analógica a digital, y se encuentran inactivas respecto de sus señales secundarias. Esto, a pesar de que la empresa ya había recibido una sanción de amonestación en 2022 y una multa de 50 UTM en 2024 por las mismas causas”, dijo el organismo en el comunicado.

En la misma sesión del 4 de mayo, el CNTV constató que la empresa incumplió las instrucciones ordenadas por el órgano regulador tras la sanción por retransmisiones de señales de terceros, sin embargo, el Consejo “desestimó aplicar una nueva sanción por esta conducta al haberse dictado ya la caducidad total de las señales de la concesionaria”.

Además, el Consejo abordó un informe remitido por la Comisión del Mercado Financiero (CMF) respecto a la información del cuarto trimestre del 2025. En dicho informe se revela que Canal Dos S.A. no entregó oportunamente la información solicitada.

Igualmente, el Consejo decidió que tampoco instruiría un proceso sancionatorio por este hecho por ya haberse declarado el fin de las concesiones.