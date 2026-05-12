PDI firma convenio para fortalecer coordinación con la DGAC en seguridad aeronáutica

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto y la cooperación estratégica en materias de seguridad aeronáutica.

La firma del acuerdo se concretó este lunes 11 de mayo, en el Salón Director General Pedro Álvarez Salamanca de la PDI, y fue encabezado por director general de la institución policial, Eduardo Cerna, y el director general de la DGAC, general de brigada aérea Humberto Fernández.

Desde la PDI destacaron que este convenio constituye un importante paso en el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con la DGAC, favoreciendo el intercambio de experiencias, conocimientos y capacidades especializadas, para la detección, prevención e investigación de delitos en instalaciones aeronáuticas.

La finalidad, puntualizan, es enfrentar de manera eficiente los desafíos actuales en materia de seguridad y protección de la aviación civil.