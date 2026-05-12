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    Política

    Kast recibe las cartas credenciales de los embajadores de Reino Unido, Honduras y Angola

    En su primera ceremonia de este tipo, el jefe de Estado recibió las firmas, de sus respectivos estados, de los representantes del Reino Unido, David William Concar; la embajadora de Honduras, Rosa de Lourdes Paz Haslam; y el embajador de Angola, Xavier Francisco Azevedo.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    En la primera ceremonia de presentación de cartas credenciales encabezada por José Antonio Kast desde el inicio de su gobierno, este martes en el Palacio de La Moneda se llevó a cabo el hito donde se concretó el hito protocolar de los nuevos embajadores del Reino Unido, Angola y Honduras acreditados en Chile.

    En la actividad los representantes diplomáticos entregan las cartas firmadas por sus respectivos jefes de Estado que los acreditan oficialmente como embajadores ante la República de Chile.

    En la ceremonia participaron el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres; el embajador del Reino Unido, David William Concar; la embajadora de Honduras, Rosa de Lourdes Paz Haslam; y el embajador de Angola, Xavier Francisco Azevedo.

    La jornada contempló el ingreso protocolar de las delegaciones diplomáticas al Palacio de La Moneda, honores de la Guardia de Palacio y del Regimiento Granaderos, además de la interpretación de los himnos nacionales correspondientes y la realización de una fotografía oficial tras la entrega de las Cartas Credenciales.

    Posteriormente, Kast sostuvo audiencias privadas con cada uno de los jefes de misión, acompañado por autoridades de la Cancillería, con el objetivo de abordar temas de interés bilateral y fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Chile y sus respectivos países.

    La presentación de cartas credenciales constituye uno de los actos protocolares más relevantes de las relaciones internacionales, ya que habilita formalmente a los embajadores para ejercer sus funciones diplomáticas en el país receptor.

    Más sobre:José Antonio KastCancilleríaEmbajaddores

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