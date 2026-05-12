Megaproyecto: gobierno pone marcha un plan anti-tsunami que haría caer un millar de indicaciones opositoras en un acto

Hasta las tres de la madrugada trabajó más de una veintena de abogados, ayudantes y funcionarios de informática e impresiones de la Cámara para tratar de procesa lo que fue apodado como un “tsunami” de indicaciones presentadas por la oposición al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

Si bien en el primer comparado que se comenzó a trabajar en la Comisión de Hacienda -instancia a cargo de tramitar esta iniciativa- la cifra se cerró en 1.370 enmiendas, en el transcurso de la tarde y la noche del lunes llegaron más presentaciones que hasta hoy borderían las 1.500.

Esa cifra, incluso, podría seguir creciendo ya que por disposición reglamentaria de la Cámara se pueden presentar indicaciones hasta el momento de la votación de cada artículo en la respectiva comisión.

El podio con más presentaciones lo lideraba hasta el momento el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) con 85 enmiendas, Jaime Araya (indep-PPD), con 70, y Zandra Parisi (PDG) con 57.

Sin embargo, ante la ofensiva de la oposición, que no fue del todo coordinada, porque la mayoría de los cambios fueron solicitado a título personal por muchos diputados, el gobierno ya activó un plan para matar de raíz un cúmulo importante de indicaciones, al tiempo que los ministros del Presidente Kast, advirtieron que no cederán en los plazos para que la Cámara despache esta megarreforma antes del 21 de mayo.

Indicación anti-tsunami

Anticipándose al tsunami que vaticinó el mismo diputado Araya (independiente-PPD), el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva completa al proyecto.

La jugada llamó la atención, pues el cambio de texto no incluía ajustes relevantes. A juicio de algunos legisladores eran meros cambios semánticos.

Sin embargo, la presentación tenía otro objetivo de fondo: poner en marcha un plan defensivo para barrer en un solo acto la mayoría de las enmiendas levantadas por el bloque opositor. Se estima que podría caerse un millar estas proposiciones.

Con ello, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Agustín Romero (republicano) puede ahorrarse varias horas de discusión al poner en votación en un solo acto esta indicación gubernamental sustitutiva.

De ser aprobada -escenario altamente probable dada la mayoría de 8 votos que tiene la derecha en esta instancia-, ya no se procedería a la votación punto por punto como pretendía por ejemplo el Frente Amplio, que presentó alrededor de 150 votaciones separadas.

También se caerían automáticamente todas las presentaciones que buscaban introducir cambios al articulado permanente o las proposiciones transitorias. Por ejemplo, las 57 indicaciones de la diputada Parisi (PDG) se caerían.

Si bien esto dará pie a una intensa discusión reglamentaria, en teoría una indicación aprobada no podría volver a ser indicada, por un principio que existe en la Cámara, según admiten abogados y parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición.

Solo sobrevivirían las indicaciones que creaban artículos nuevos, los cuales en su mayoría son inadmisibles por apartarse de las ideas matrices o por inmiscuirse en atribuciones constitucionales exclusivas del Presidente de la República.

Aunque los diputados opositores pueden tratar de volver a incluir enmiendas caídas, a través de jugadas creativas o alegar las inadmisibilidades, el trabajo ya se pone cuesta arriba.

Agotamiento

La estrategia de La Moneda fue reforzada por un severo emplazamiento del ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), quien remarcó que el Ejecutivo no cederá en su cronograma, apostando al agotamiento de la oposición.

En entrevista con Radio Pauta, el jefe de gabinete afirmó que “si están tan activos los parlamentarios que no pueden dejar las indicaciones y después ignorarlas, bueno, que las vayan a defender y si hay que estar día y noche trabajando que lo hagan”.

La postura de Alvarado reafirma el diseño legislativo del gobierno en orden a despachar durante el mes de mayo el proyecto de megarreforma al Senado.

La Moneda además cuenta con el manejo de la urgencia suma, lo cual ya obliga a la Cámara a despachar la iniciativa a la otra rama del Congreso durante la próxima semana.

Consultada la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), aseguró que “por ahora continúa exactamente igual, se va a tramitar entre el 19 y 20 de mayo”.

“Las urgencias las pone el gobierno, por ahora tendremos que estar hasta total despacho”, insistió la diputada.

Con todo, desde la mesa de la Cámara transmiten que durante este martes tendrán una reunión de comités para abordar cómo será el curso de la tramitación.

Si bien es prerrogativa de la mesa definir cuál será el itinerario, fuentes de la Cámara aseguran que de igual manera socializarán el procedimiento con las bancadas.

Itinerario

Respecto de los plazos, durante esta semana serán las discusiones en particular en las comisiones -Hacienda, Trabajo y Medioambiente- y durante la próxima semana el pleno de la corporación tomará la posta.

Con ese calendario, fuentes de la mesa aseguran que durante el martes se dará una sesión extensa en la cual solo habrá discusión respecto del contenido.

El miércoles 20, en tanto, se abocarán en mayor medida a la votación. De igual manera, al inicio de la sesión podrán intervenir los diputados que no hayan alcanzado a hablar el lunes.

Tímidamente, hay voces que están mencionando, incluso, el jueves 21 de mayo.

Debate

Lejos de amilanarse, la oposición ha insistido en que se dé un debate extenso y no se voten indicaciones “en paquete”, es decir, agrupar un número de observaciones similares y que se puedan visar todas juntas.

El diputado Carlos Bianchi (ind. -PPD) señaló: “Hoy y mañana estaremos hasta altas horas de la madrugada, y yo espero que el presidente de la Comisión de Hacienda se allane, y no haga una sola votación para declarar todo inadmisible”.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) aseguró que “el ministro quiere llevar una discusión de una manera atarantada y sin la necesidad que requieren medidas de un impacto tan grande”.

“Todos los parlamentarios que hemos presentado indicaciones tenemos convicción respecto a las que presentamos y tenemos la capacidad de defenderlas”.

Sin embargo, el diputado Diego Schalper (jefe de bancada de RN) lamentó la estrategia opositora. “Lo califico como un fraude al reglamento, lo califico como, además, un abuso respecto a los funcionarios de la cámara, un abuso respecto al Congreso”.