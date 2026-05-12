Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas

La Fiscalía de Bolivia ha confirmado este martes que solicitará una pena de 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por un delito de trata de personas con agravante, en el marco de la causa judicial por la relación que mantuvo con una entonces menor de edad durante el final de su etapa presidencial.

El fiscal del departamento de Tarija, José Mogro, ha explicado que el agravante radica en que la supuesta víctima era menor de edad cuando se produjeron los hechos, allá por 2015. “La pena máxima es de 20 años de presidio y eso es lo que el Ministerio Público luego de producir su prueba y demostrar su teoría del hecho, va a solicitar”, ha adelantado en declaraciones a la televisión del diario El Deber.

Mogros también ha puesto de relieve que ni Morales, ni la madre de la supuesta víctima han justificado de manera adecuada su ausencia este lunes en los tribunales de Tarija, en el sur de Bolivia, donde está teniendo lugar la causa contra ambos.

Es por ello, ha recordado, que la Fiscalía solicitó el lunes que se declare a ambos en rebeldía, en busca y captura, se les prohíba salir del país y se congelen sus cuentas. En ese sentido, Mogros ha instado a la Policía a proceder con su mandato constitucional y ejecute la orden de arresto del expresidente boliviano.

Morales, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores, no ha acudido a ninguna de las citaciones de las autoridades, a las que viene acusando, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de haber fabricado un caso en su contra.

La acusación sostiene que Morales mantuvo en 2015 una relación con una joven entonces de 16 años, con quien tuvo una hija en su etapa presidencial, que se prolongó desde 2006 hasta 2019, cuando salió del país, presionado por la oposición y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su triunfo electora

La fuerte adhesión de la que goza Morales en esa parte del país ha evitado hasta ahora que las autoridades llevaran a cabo ningún tipo de operación para detenerlo ante el temor de que se produjeran fuertes disturbios.

El nuevo Gobierno ha declarado que la intención es arrestarle, sin que se hayan producido novedades al respecto. En las últimas horas, el vicepresidente Edman Lara, que mantiene un enconado enfrentamiento con el presidente Rodrigo Paz, ha instado a la Policía y al gabinete a actuar contra Morales.