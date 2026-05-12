Detenidos por lesiones a diputado Javier Olivares quedan en libertad y legislador arremete contra Fiscalía

El Juzgado de Garantía de Limache fijó las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal para los hermanos Francisco y Cristian Pinto, tras su formalización por lesiones menor graves en contra del diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares por hechos ocurridos en la celebración del Club Deportivo Montevideo de Olmué la madrugada del 10 de mayo.

Los imputados se retiraron del tribunal sin emitir declaraciones.

Sí habló tras la audiencia el legislador, cuestionando que la Fiscalía no haya solicitado la medida cautelar de prisión preventiva de los hermanos.

“El Ministerio Público ni siquiera se ha atrevido a presentar la prisión preventiva, yo siempre he sido crítico del Ministerio Público, creo que su trabajo es bastante paupérrimo, hoy día lo han demostrado, por tanto, el mensaje es claro hoy día para la ciudadanía, vaya y pégale a cualquier persona que no les va a pasar absolutamente nada”, sostuvo.

MANUEL LEMA/ATON CHILE

El fiscal Rodrigo Lippi, en tanto, justificó la actuación del ente persecutor en la audiencia.

“Lo que pasa es que esta es una etapa incipiente. Este es un hecho que pasó hace dos días atrás, pasó el día 10 del presente mes, estamos a día 12, el Ministerio Público tiene que realizar diversas diligencias investigativas para establecer el hecho también y con ello buscar las penas proporcionales”, precisó el fiscal.

Por su parte, el abogado Felipe González, defensor de los imputados, valoró la resolución del tribunal y afirmó que “la razón por la que quedaron en libertad y se relacionó precisamente con notables inconsistencias que habían entre las declaraciones de quienes se dicen ser víctimas del día de hoy y los resultados de las mismas”.