SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El singular beneficio familiar que se reactivó en el gobierno de Kast: otorga 10 UF al séptimo hijo del mismo sexo

    Se trata de un bono entregado desde 1976, el que, en el último tiempo, ha sufrido una serie de modificaciones. Tras 13 años sin otorgarse, este lunes el Presidente se lo concedió a una familia de Placilla.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    La familia que obtuvo el beneficio.

    Se trata de una tradición que comenzó en 1976, hace ya 50 años. Antiguamente conocido como “apadrinamiento presidencial”, la Gracia Presidencial de Reconocimiento al Séptimo Hijo es un bono que se le asigna a las familias en Chile cuando tienen el séptimo hijo del mismo sexo, previa acreditación de una situación económica vulnerable. Este lunes, tras 13 años sin que se haya dado, el Presidente José Antonio Kast volvió a otorgarlo.

    Distintos presidentes han implementado el beneficio. Por ejemplo, en 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, y cuando el ministro del Interior era José Miguel Insulza, se apadrinó al hijo de una familia de nueve hermanos en Alerce, región de Los Lagos; en 2006, Michelle Bachelet hizo lo propio con la octava hija de una familia en Rengo, región de O’Higgins, mientras que Sebastián Piñera también lo hizo con una familia de Temuco en 2011. El último caso registrado es de 2013, durante el gobierno del propio Piñera, donde se benefició a una familia de siete hijos hombres en Ovalle.

    Luis Gajardo, sociólogo de la U. Central, sostiene que la medida como política pública no tiene ningún sentido. En Chile actualmente “no tiene ninguna importancia como política pública para incentivar la natalidad. Tiene más sentido impulsar la sala cuna universal o bonos al primer y segundo hijo o para adquirir una vivienda. Esta antigua disposición de premiar el séptimo hijo varón se genera en el contexto de una sociedad patriarcal que no valoraba el aporte fundamental de las mujeres a la sociedad chilena”, agrega Gajardo.

    Bajo el actual mandato de Kast, la iniciativa busca adquirir mayor fuerza al ser este un gobierno autodefinido como “profamilia”.

    Justamente durante la tarde de este lunes el propio Kast entregó la “Gracia Presidencial de reconocimiento al séptimo hijo”, junto a la primera dama, María Pía Adriasola, y al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entre otros.

    El presidente Kast junto a la niña beneficiada.

    En este caso el beneficio recayó en Romina Elizabeth Silva Cueto, séptima hija mujer de la familia Silva Cueto, provenientes del sector de Placilla, en la Región de Valparaíso. La familia está compuesta por diez hijos y Romina Elizabeth nació el 8 de marzo de 2025, transformándose en la séptima hija mujer del grupo familiar, condición que la hace acreedora de este reconocimiento.

    La ceremonia marca la primera entrega realizada bajo la nueva normativa aprobada en 2025, que formalizó y actualizó este reconocimiento estatal.

    Actualmente, el beneficio contempla una dimensión simbólica, mediante la entrega de un certificado presidencial, y una dimensión económica consistente en un aporte de 10 UF depositado en una cuenta de ahorro a nombre del niño o niña beneficiaria.

    Entre 2009 y 2013 se registró el período de mayor actividad documentada del beneficio. En ese entonces, consistía en la entrega de cheques de entre $ 120.000 y $ 144.000, destinados a libretas de ahorro para la vivienda.

    “Para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, las personas y las familias están en el centro de las políticas públicas y de las principales preocupaciones del Estado, reconociendo el valor de cada uno de sus integrantes”, señalan desde Presidencia, donde añaden que “en un contexto social donde formar una familia implica múltiples desafíos, esta iniciativa busca entregar una señal concreta de apoyo y reconocimiento, promoviendo condiciones de mayor seguridad, bienestar y esperanza para las familias chilenas”.

    El presidente Kast dando a conocer a la familia ganadora.

    En 2025, mediante Resolución Exenta N° 4759 de la Subsecretaría del Interior, el beneficio fue actualizado y modernizado, dejando atrás el concepto de “apadrinamiento” para constituirse como un Reconocimiento Presidencial oficial.

    El beneficio como tal, si bien existe oficialmente hace cinco décadas, tiene sus raíces en el gobierno de Arturo Alessandri Rodríguez y del cual se dice, comenzó informalmente en 1901. No está establecido por ley, sino que se encuentra regulado mediante la Resolución Exenta N.º 4759 de la Subsecretaría del Interior, la cual derogó la Circular 15 de 2002.

    Asimismo, señalan desde Presidencia, “la iniciativa dejó de denominarse “apadrinamiento” para pasar a constituirse en un Reconocimiento Presidencial, retomándose con una estructura moderna y criterios administrativos claros".

    Para acceder, el niño o niña debe haber nacido en Chile y contar con ambos padres y/o tutor legal residiendo en el territorio nacional. Además, no debe superar los 5 años y 11 meses de edad al momento de presentar la solicitud. En el caso de padres extranjeros, estos deberán acreditar situación migratoria regular y no registrar antecedentes penales en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

    Adicionalmente, el grupo familiar deberá encontrarse dentro del 90% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

    Las postulaciones pueden realizarse durante todo el año y no tienen costo. Existen tres vías de ingreso: a través del formulario disponible en el sitio web de la Subsecretaría del Interior, mediante carta dirigida a S. E. el Presidente de la República, o de manera presencial en los departamentos sociales de las Delegaciones Presidenciales Regionales o Provinciales.

    Más sobre:NacionalBonoApadrinamiento1976José Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Peleas, invasión de pista o gritar “bomba”: disrupciones en el aeropuerto en Chile aumentan un 120% en un año

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Votaciones por partida doble en la U. de Chile: institución elige rectoría y presidencia de la FECH este martes

    Precio del cobre roza nuevo máximo histórico y alza se sentirá en el balance fiscal efectivo

    Trump dice que “se ocupará pronto de Cuba” en medio de un fuerte aumento de vuelos de vigilancia cerca de la isla

    Kast se reúne con diputados republicanos en Cerro Castillo en medio de pugna Squella-Irarrázaval

    Lo más leído

    1.
    Corte de Santiago anula multa de $28 millones a Chilevisión por reportaje sobre crimen de matrimonio de Graneros

    Corte de Santiago anula multa de $28 millones a Chilevisión por reportaje sobre crimen de matrimonio de Graneros

    2.
    Corporación Villa Grimaldi alerta de una crisis financiera por retraso en la entrega de recursos

    Corporación Villa Grimaldi alerta de una crisis financiera por retraso en la entrega de recursos

    3.
    Universidad de Chile elige a máxima autoridad este martes: son cuatro candidatos que se presentan a la rectoría

    Universidad de Chile elige a máxima autoridad este martes: son cuatro candidatos que se presentan a la rectoría

    4.
    Llegó la hora de pagar el crédito solidario: Suprema va tras los jueces morosos y Chevesich pide regularizar deudas

    Llegó la hora de pagar el crédito solidario: Suprema va tras los jueces morosos y Chevesich pide regularizar deudas

    5.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico

    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico

    Peleas, invasión de pista o gritar “bomba”: disrupciones en el aeropuerto en Chile aumentan un 120% en un año
    Chile

    Peleas, invasión de pista o gritar “bomba”: disrupciones en el aeropuerto en Chile aumentan un 120% en un año

    Votaciones por partida doble en la U. de Chile: institución elige rectoría y presidencia de la FECH este martes

    El singular beneficio familiar que se reactivó en el gobierno de Kast: otorga 10 UF al séptimo hijo del mismo sexo

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia
    Negocios

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Precio del cobre roza nuevo máximo histórico y alza se sentirá en el balance fiscal efectivo

    SMU reporta alza de ingresos en el primer trimestre y una mejora de casi 10% en su Ebitda

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero
    Tendencias

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    Tomás Barrios se estrena con una accidentada victoria en el Challenger de Oeiras
    El Deportivo

    Tomás Barrios se estrena con una accidentada victoria en el Challenger de Oeiras

    Las Diablas aseguran amistosos de lujo para preparar el Mundial de Bélgica y Países Bajos

    ¿Irá al Mundial? Carlo Ancelotti alimenta la ilusión de Neymar y lo incluye en la lista preliminar de Brasil

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder
    Cultura y entretención

    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder

    “No soy un erudito”: John Cheever, el regreso del “Chéjov de los suburbios” a sus relatos más icónicos

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers

    Trump dice que “se ocupará pronto de Cuba” en medio de un fuerte aumento de vuelos de vigilancia cerca de la isla
    Mundo

    Trump dice que “se ocupará pronto de Cuba” en medio de un fuerte aumento de vuelos de vigilancia cerca de la isla

    Lula tras reunión con Bachelet: “Su experiencia la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la ONU”

    Diputados laboristas piden renuncia de Starmer y premier asegura que su salida “sumiría en el caos” a Reino Unido

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?