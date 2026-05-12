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    “Está en un centro que ha acompañado su atención médica durante años”: hijos de Nelson Acosta desestiman traslado del DT

    Julio y Damián Acosta Viana informaron sobre la salud de su padre y refutaron el pedido de su hermana para que sea internado en un centro asistencial en la capital.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Los hijos de Nelson Acosta informaron sobre la salud de su padre. Alex Díaz/Photosport

    Damián y Julio Acosta Viana, hijos de Nelson Acosta, enviaron una declaración pública para aclarar el estado de salud del DT y tomaron una vez más distancia de su hermana Silvana, con quien mantienen una pugna judicial por la curatoria de los bienes del exseleccionador nacional.

    El estratega fue internado el sábado en la Clínica Isamédica de Rancagua, donde fue internado. En ese contexto, sus hijos enviaron un mensaje tranquilizador. “En relación con las consultas y muestras de cariño que hemos recibido por nuestro padre, queremos agradecer sinceramente cada uno de esos gestos de preocupación y afecto”, comienzan señalando.

    Luego, describen lo ocurrido: “Durante la noche del sábado 09 de mayo, y por recomendación del equipo médico tratante, se decidió trasladar a nuestro padre a un centro asistencial, con el objetivo de evaluar algunos exámenes recientes y realizar estudios complementarios. El traslado se realizó de forma preventiva y bajo supervisión”.

    La mañana de este lunes, Silvana Acosta había insistido en su idea de que la Justicia autorice el traslado de su padre a Santiago. “Lo que yo quiero como hija y lo que estoy insistiendo, y por lo que pedí ayuda, es porque quiero cumplir con lo que mi papá se propuso. Él fue precavido, se organizó y pactó con su Isapre un plan en el cual tenía 100% de cobertura en la Clínica Alemana, todos sus seguros ahí, era la atención que a él le gustaba”, expresó.

    “Entonces, quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que era atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado. Aprovecho de pedirles una vez más con sus rezos y buenos deseos para que mi papá se mejore lo antes posible, no tenga dolores. Les mando mucho amor”, sentenció.

    Visiones encontradas

    Justamente, en respuesta a esta petición, Damián y Julio desestimaron esta idea en su comunicado. “Se ha determinado que permanecerá algunos días hospitalizado para realizar todos los exámenes y estudios necesarios, en un centro que ha acompañado su atención médica durante años y donde existe un conocimiento acabado de su condición clínica”, plantean.

    “Queremos transmitir tranquilidad, no se trata de una situación de gravedad, sino de una instancia orientada a la prevención, control y estudio”, complementan. Y añaden: “Como familia, seguiremos enfocados en su bienestar, procurando siempre que reciba la atención adecuada, en un entorno de respeto, cuidado y tranquilidad”.

    Finalmente, indican que solo saldrán a informar cuando la situación lo que requiera. “Asimismo, y tal como ha sido nuestra forma de actuar, las comunicaciones se realizarán únicamente cuando sea realmente necesario, privilegiando siempre el acompañamiento, el cuidado y el resguardo de su privacidad por sobre cualquier exposición mediática”, resaltan.

    “Agradecemos profundamente el cariño, la preocupación y el respeto que tantas personas nos han manifestado, y esperamos poder compartir buenas noticias a la brevedad”, cierran.

    Más sobre:FútbolNelson AcostaDamián AcostaJulio AcostaSilvana AcostaClínica IsamédicaClínica Alemana

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