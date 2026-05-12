SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump dice que “se ocupará pronto de Cuba” en medio de un fuerte aumento de vuelos de vigilancia cerca de la isla

    Según un análisis de CNN basado en datos públicos de aviación, los vuelos de recopilación de inteligencia militar norteamericana están aumentando frente a las costas de Cuba. Desde el 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU. han realizado al menos 25 vuelos de este tipo utilizando aeronaves tripuladas y drones.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Imagen del 13 de marzo de 2026 de personas caminando por una calle en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba. Foto: Xinhua/Joaquín Hernández [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    El presidente Donald Trump se muestra cada vez más frustrado con la capacidad del gobierno cubano para mantenerse en el poder a pesar de meses de presión constante por parte de Estados Unidos, según informaron fuentes a NBC News.

    El mandatario republicano ha estado presionando a sus asesores para que expliquen por qué los esfuerzos de su administración para provocar el colapso del régimen aún no han tenido éxito, indicaron la cadena de televisión dos funcionarios estadounidenses, un exfuncionario norteamericano y tres personas familiarizadas con las conversaciones.

    El gobierno cubano ha mostrado pocas señales de ceder el poder o de ofrecer concesiones, a pesar de las sanciones estadounidenses, la operación militar en Venezuela -un aliado clave- y las conversaciones diplomáticas.

    Funcionarios de la Casa Blanca creen que el régimen aún podría caer para finales de este año sin intervención militar, pero Trump considera que ese plazo es insuficiente, según tres fuentes citadas por NBC News. En respuesta a la frustración del presidente, el Departamento de Defensa comenzó a actualizar los planes para una posible acción, indicó el medio.

    El jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, saluda al secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión en la sede de SOUTHCOM en Doral, Florida. Christopher Bermudez/ SOUTHCOM

    En entrevista el domingo con el programa Full Measure conducido por Sharyl Attkisson, Trump dijo que “pronto se ocupará de Cuba”. “Bueno, es un país fallido. Lo ha sido durante años. Y primero nos ocuparemos de uno antes que del otro. Pero no, Cuba es un país fallido. Y la gente vive en la pobreza. Es un experimento fallido”, comentó.

    Consultado sobre si algún miembro de la administración se está comunicando con el régimen cubano, Trump respondió que el secretario de Estado, Marco Rubio. “Bueno, Marco lo está haciendo. Marco Rubio lo está haciendo. Sus padres vinieron de Cuba. Y si podemos ayudar, mejor. Tenemos mucha gente de Cuba, el 94% de la cual votó por mí. De todos modos, me fue muy bien con el voto hispano. Pero Cuba, Venezuela, todos votaron por mí”, señaló.

    En la entrevista, el inquilino de la Casa Blanca tuvo palabras también para Venezuela: “Como saben, Venezuela es un país muy feliz ahora mismo. Antes eran miserables, ahora son felices. El país está bien administrado. La producción de petróleo es enorme, la mayor en muchos años. Y las grandes petroleras están instalando las plataformas más grandes y hermosas que jamás hayan visto. Y la gente está trabajando. Venezuela es un país feliz. Todos me dicen que están muy orgullosos de lo que ha pasado en Venezuela y que están haciendo un buen trabajo. Así que tenemos muchas cosas interesantes que hemos hecho y que seguimos haciendo”.

    Al menos 25 vuelos

    Las declaraciones de Trump sobre Cuba se conocieron en la misma jornada en que CNN reportó que, desde febrero, Estados Unidos ha realizado al menos dos docenas misiones de reconocimiento cerca de la isla utilizando aviones P-8A Poseidon, aviones RC-135V Rivet Joint y drones MQ-4C Triton.

    Según un análisis de CNN basado en datos públicos de aviación, los vuelos de recopilación de inteligencia militar norteamericana están aumentando frente a las costas de Cuba. Desde el 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU. han realizado al menos 25 vuelos de este tipo utilizando aeronaves tripuladas y drones, la mayoría cerca de las dos ciudades más grandes del país, La Habana y Santiago de Cuba, y algunos a menos de 64 kilómetros de la costa, consigna FlightRadar24.

    La cadena de televisión detalla que la mayoría de los vuelos fueron realizados por aeronaves de patrullaje marítimo P-8A Poseidon, diseñadas para vigilancia y reconocimiento, mientras que otros fueron llevados a cabo por un RC-135V Rivet Joint, especializado en recopilación de inteligencia de señales. También se utilizaron varios drones de reconocimiento de gran altitud MQ-4C Triton.

    Los vuelos llaman la atención no solo por su cercanía con la costa, que los coloca claramente dentro del rango para recopilar inteligencia, sino también por la repentina aparición de estas operaciones -antes de febrero, este tipo de vuelos visibles públicamente eran extremadamente raros en esta zona- y por el momento en que ocurren, apunta CNN.

    Las declaraciones públicas de Trump sobre Cuba endurecieron notablemente su tono en las semanas previas al aumento de los vuelos, destacó la cadena. El mandatario republicano volvió a publicar en Truth Social un comentario del colaborador de Fox News Marc Thiessen, quien afirmó que el inquilino de la Casa Blanca visitaría “una Habana libre” antes de dejar el cargo. Apenas unos días después de esa publicación, el presidente estadounidense ordenó un bloqueo petrolero contra la isla.

    Patrones similares, en los que el aumento de la retórica del Gobierno de Trump coincidió con un incremento de vuelos de vigilancia visibles públicamente, ocurrieron antes de operaciones militares de EE.UU. tanto en Venezuela como en Irán, destacó CNN.

    Actualmente, Trump está imponiendo un régimen ampliado de sanciones contra Cuba y sostiene que representa una “amenaza” para la seguridad nacional de EE.UU. Mientras tanto, sostiene CNN, funcionarios cubanos han rechazado la idea de que el Gobierno comunista del país represente algún peligro para EE.UU. También aseguran estar abiertos a negociaciones, aunque han prometido librar una prolongada guerra de guerrillas contra fuerzas estadounidenses en caso de un ataque.

    “Independientemente de si esa señal es intencional o no por parte del Ejército o el Gobierno de EE.UU., el mensaje probablemente resulta inquietante, por decir lo menos, para los funcionarios cubanos”, destacó la cadena de televisión.

    Un funcionario de la Casa Blanca declaró a Newsweek el lunes que Cuba era una “nación en decadencia que ha sido gobernada de forma desastrosa durante muchos años”, y que las autoridades de La Habana se habían visto gravemente afectadas por las acciones de Estados Unidos contra Venezuela.

    El funcionario también hizo referencia a las declaraciones de Trump, en las que predijo que Cuba “caería” y que Estados Unidos “estaría allí para ayudarlos”.

    A principios de este mes, Trump bromeó diciendo que Estados Unidos podría apoderarse de Cuba “casi de inmediato”, sugiriendo que el portaaviones más grande del mundo, el USS Abraham Lincoln, podría acercarse a las costas cubanas y obligar a los funcionarios a “rendirse” una vez que Estados Unidos ponga fin a su guerra contra Irán, recordó Newsweek.

    La Habana afirma que las amenazas han alcanzado niveles “peligrosos”, pero las autoridades de la isla no se dejarán intimidar.

    El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró a Newsweek durante una entrevista en la capital cubana el mes pasado que el país respondería a cualquier ataque militar estadounidense con tácticas de guerrilla, lo que ocasionaría “pérdidas inmensas” en ambos bandos.

    Más sobre:CubaEE.UU.TrumpMarco Rubiovuelos de vigilanciaCNNUSS Abraham LincolnMiguel Díaz-CanelMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Peleas, invasión de pista o gritar “bomba”: disrupciones en el aeropuerto en Chile aumentan un 120% en un año

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Votaciones por partida doble en la U. de Chile: institución elige rectoría y presidencia de la FECH este martes

    El singular beneficio familiar que se reactivó en el gobierno de Kast: otorga 10 UF al séptimo hijo del mismo sexo

    Precio del cobre roza nuevo máximo histórico y alza se sentirá en el balance fiscal efectivo

    Kast se reúne con diputados republicanos en Cerro Castillo en medio de pugna Squella-Irarrázaval

    Lo más leído

    1.
    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    2.
    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

    3.
    Diputados laboristas piden renuncia de Starmer y premier asegura que su salida “sumiría en el caos” a Reino Unido

    Diputados laboristas piden renuncia de Starmer y premier asegura que su salida “sumiría en el caos” a Reino Unido

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico

    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico

    Peleas, invasión de pista o gritar “bomba”: disrupciones en el aeropuerto en Chile aumentan un 120% en un año
    Chile

    Peleas, invasión de pista o gritar “bomba”: disrupciones en el aeropuerto en Chile aumentan un 120% en un año

    Votaciones por partida doble en la U. de Chile: institución elige rectoría y presidencia de la FECH este martes

    El singular beneficio familiar que se reactivó en el gobierno de Kast: otorga 10 UF al séptimo hijo del mismo sexo

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia
    Negocios

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Precio del cobre roza nuevo máximo histórico y alza se sentirá en el balance fiscal efectivo

    SMU reporta alza de ingresos en el primer trimestre y una mejora de casi 10% en su Ebitda

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero
    Tendencias

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    Tomás Barrios se estrena con una accidentada victoria en el Challenger de Oeiras
    El Deportivo

    Tomás Barrios se estrena con una accidentada victoria en el Challenger de Oeiras

    Las Diablas aseguran amistosos de lujo para preparar el Mundial de Bélgica y Países Bajos

    ¿Irá al Mundial? Carlo Ancelotti alimenta la ilusión de Neymar y lo incluye en la lista preliminar de Brasil

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder
    Cultura y entretención

    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder

    “No soy un erudito”: John Cheever, el regreso del “Chéjov de los suburbios” a sus relatos más icónicos

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers

    Trump dice que “se ocupará pronto de Cuba” en medio de un fuerte aumento de vuelos de vigilancia cerca de la isla
    Mundo

    Trump dice que “se ocupará pronto de Cuba” en medio de un fuerte aumento de vuelos de vigilancia cerca de la isla

    Lula tras reunión con Bachelet: “Su experiencia la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la ONU”

    Diputados laboristas piden renuncia de Starmer y premier asegura que su salida “sumiría en el caos” a Reino Unido

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?