Trump dice que “se ocupará pronto de Cuba” en medio de un fuerte aumento de vuelos de vigilancia cerca de la isla

Imagen del 13 de marzo de 2026 de personas caminando por una calle en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba. Foto: Xinhua/Joaquín Hernández

El presidente Donald Trump se muestra cada vez más frustrado con la capacidad del gobierno cubano para mantenerse en el poder a pesar de meses de presión constante por parte de Estados Unidos, según informaron fuentes a NBC News.

El mandatario republicano ha estado presionando a sus asesores para que expliquen por qué los esfuerzos de su administración para provocar el colapso del régimen aún no han tenido éxito, indicaron la cadena de televisión dos funcionarios estadounidenses, un exfuncionario norteamericano y tres personas familiarizadas con las conversaciones.

El gobierno cubano ha mostrado pocas señales de ceder el poder o de ofrecer concesiones, a pesar de las sanciones estadounidenses, la operación militar en Venezuela -un aliado clave- y las conversaciones diplomáticas.

Funcionarios de la Casa Blanca creen que el régimen aún podría caer para finales de este año sin intervención militar, pero Trump considera que ese plazo es insuficiente, según tres fuentes citadas por NBC News. En respuesta a la frustración del presidente, el Departamento de Defensa comenzó a actualizar los planes para una posible acción, indicó el medio.

El jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, saluda al secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión en la sede de SOUTHCOM en Doral, Florida. Christopher Bermudez/ SOUTHCOM

En entrevista el domingo con el programa Full Measure conducido por Sharyl Attkisson, Trump dijo que “pronto se ocupará de Cuba”. “Bueno, es un país fallido. Lo ha sido durante años. Y primero nos ocuparemos de uno antes que del otro. Pero no, Cuba es un país fallido. Y la gente vive en la pobreza. Es un experimento fallido”, comentó.

Consultado sobre si algún miembro de la administración se está comunicando con el régimen cubano, Trump respondió que el secretario de Estado, Marco Rubio. “Bueno, Marco lo está haciendo. Marco Rubio lo está haciendo. Sus padres vinieron de Cuba. Y si podemos ayudar, mejor. Tenemos mucha gente de Cuba, el 94% de la cual votó por mí. De todos modos, me fue muy bien con el voto hispano. Pero Cuba, Venezuela, todos votaron por mí”, señaló.

EXCLUSIVE: President Donald Trump has grown increasingly frustrated with the Cuban government’s ability to maintain power despite months of sustained U.S. pressure and has been pressing his advisers about why his administration’s efforts to tip the regime into collapse have not… — Katherine Doyle (@katiadoyl) May 11, 2026

En la entrevista, el inquilino de la Casa Blanca tuvo palabras también para Venezuela: “Como saben, Venezuela es un país muy feliz ahora mismo. Antes eran miserables, ahora son felices. El país está bien administrado. La producción de petróleo es enorme, la mayor en muchos años. Y las grandes petroleras están instalando las plataformas más grandes y hermosas que jamás hayan visto. Y la gente está trabajando. Venezuela es un país feliz. Todos me dicen que están muy orgullosos de lo que ha pasado en Venezuela y que están haciendo un buen trabajo. Así que tenemos muchas cosas interesantes que hemos hecho y que seguimos haciendo”.

Al menos 25 vuelos

Las declaraciones de Trump sobre Cuba se conocieron en la misma jornada en que CNN reportó que, desde febrero, Estados Unidos ha realizado al menos dos docenas misiones de reconocimiento cerca de la isla utilizando aviones P-8A Poseidon, aviones RC-135V Rivet Joint y drones MQ-4C Triton.

US ramps up spy flights around Cuba to HIGHEST level in YEARS — CNN



Dense web of surveillance paths lights up map — at least 25 flights circling island



‘Pattern similar to lead up to military operations in Iran and Venezuela’ pic.twitter.com/6rTjEju2nH — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 10, 2026

Según un análisis de CNN basado en datos públicos de aviación, los vuelos de recopilación de inteligencia militar norteamericana están aumentando frente a las costas de Cuba. Desde el 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU. han realizado al menos 25 vuelos de este tipo utilizando aeronaves tripuladas y drones, la mayoría cerca de las dos ciudades más grandes del país, La Habana y Santiago de Cuba, y algunos a menos de 64 kilómetros de la costa, consigna FlightRadar24.

La cadena de televisión detalla que la mayoría de los vuelos fueron realizados por aeronaves de patrullaje marítimo P-8A Poseidon, diseñadas para vigilancia y reconocimiento, mientras que otros fueron llevados a cabo por un RC-135V Rivet Joint, especializado en recopilación de inteligencia de señales. También se utilizaron varios drones de reconocimiento de gran altitud MQ-4C Triton.

Los vuelos llaman la atención no solo por su cercanía con la costa, que los coloca claramente dentro del rango para recopilar inteligencia, sino también por la repentina aparición de estas operaciones -antes de febrero, este tipo de vuelos visibles públicamente eran extremadamente raros en esta zona- y por el momento en que ocurren, apunta CNN.

Trump is increasingly frustrated that Cuba’s government remains in power despite months of U.S. pressure.



The White House believes the regime could collapse by the end of the year, but Trump wants faster results.



Source: NBC News pic.twitter.com/hdsXUYiUUJ — Clash Report (@clashreport) May 11, 2026

Las declaraciones públicas de Trump sobre Cuba endurecieron notablemente su tono en las semanas previas al aumento de los vuelos, destacó la cadena. El mandatario republicano volvió a publicar en Truth Social un comentario del colaborador de Fox News Marc Thiessen, quien afirmó que el inquilino de la Casa Blanca visitaría “una Habana libre” antes de dejar el cargo. Apenas unos días después de esa publicación, el presidente estadounidense ordenó un bloqueo petrolero contra la isla.

Patrones similares, en los que el aumento de la retórica del Gobierno de Trump coincidió con un incremento de vuelos de vigilancia visibles públicamente, ocurrieron antes de operaciones militares de EE.UU. tanto en Venezuela como en Irán, destacó CNN.

Trump says he will “deal with Cuba soon” — amid a sharp increase in U.S. surveillance flights near the island



According to the U.S. president, Cuba is a “bankrupt country” and a “bad experiment.”



Trump also claimed he received strong support from Hispanic voters, including… pic.twitter.com/2IjJgZGWXU — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026

Actualmente, Trump está imponiendo un régimen ampliado de sanciones contra Cuba y sostiene que representa una “amenaza” para la seguridad nacional de EE.UU. Mientras tanto, sostiene CNN, funcionarios cubanos han rechazado la idea de que el Gobierno comunista del país represente algún peligro para EE.UU. También aseguran estar abiertos a negociaciones, aunque han prometido librar una prolongada guerra de guerrillas contra fuerzas estadounidenses en caso de un ataque.

“Independientemente de si esa señal es intencional o no por parte del Ejército o el Gobierno de EE.UU., el mensaje probablemente resulta inquietante, por decir lo menos, para los funcionarios cubanos”, destacó la cadena de televisión.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a Newsweek el lunes que Cuba era una “nación en decadencia que ha sido gobernada de forma desastrosa durante muchos años”, y que las autoridades de La Habana se habían visto gravemente afectadas por las acciones de Estados Unidos contra Venezuela.

El funcionario también hizo referencia a las declaraciones de Trump, en las que predijo que Cuba “caería” y que Estados Unidos “estaría allí para ayudarlos”.

Trump and Rubio's escalating rhetoric show a Cuban invasion could be imminent https://t.co/6RN395F5KA — Axios (@axios) May 11, 2026

A principios de este mes, Trump bromeó diciendo que Estados Unidos podría apoderarse de Cuba “casi de inmediato”, sugiriendo que el portaaviones más grande del mundo, el USS Abraham Lincoln, podría acercarse a las costas cubanas y obligar a los funcionarios a “rendirse” una vez que Estados Unidos ponga fin a su guerra contra Irán, recordó Newsweek.

La Habana afirma que las amenazas han alcanzado niveles “peligrosos”, pero las autoridades de la isla no se dejarán intimidar.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró a Newsweek durante una entrevista en la capital cubana el mes pasado que el país respondería a cualquier ataque militar estadounidense con tácticas de guerrilla, lo que ocasionaría “pérdidas inmensas” en ambos bandos.