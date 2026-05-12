Votaciones por partida doble en la U. de Chile: institución elige rectoría y presidencia de la FECH este martes

Por primera vez en la historia de las elecciones para rector de la Universidad de Chile el proceso será de manera electrónica, lo que añade una cuota importante de incertidumbre para el proceso que se estará desarrollando este martes, entre 9 de la mañana y 5 de la tarde.

En esta ocasión, son cuatro los candidatos que estarán disponibles en la papeleta virtual: Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho; Alejandra Mizala, académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Los dos primeros estuvieron presentes durante la semana pasada en el programa Desde la Redacción de La Tercera, mientras que los dos últimos se excusaron de asistir.

Las proyecciones señalan que la segunda vuelta es la opción más segura. Para evitar ello, alguno de los cuatro debería lograr al menos el 50% de las preferencias de sufragios que se ponderan -en uno, medio o un octavo de voto-, dependiendo de la cantidad de horas que cumpla cada académico con derecho a elegir. El padrón, en esta ocasión, lo componen 4.222 personas, que se traducen en 3.193,25 votos con sus respectivas ponderaciones. Por lo mismo, apoyos numerosos no siempre significan mayoría. Si no hay un vencedor en primera vuelta, el balotaje entre las dos primeras mayorías será el martes 2 de junio.

Cabe recordar, eso sí, que Rosa Devés no necesitó de un balotaje para ganar la rectoría en 2022 y transformarse en la primera mujer en ocupar el cargo, triunfando con un 51,6% de los sufragios en primera instancia, imponiéndose a Sergio Lavandero, Pablo Oyarzún y Kemy Oyarzún.

Como el voto es electrónico para esta elección, este mismo martes se sabrá el devenir de esta primera vuelta que busca al sucesor o sucesora de Devés para ocupar el cargo de rector hasta 2030. Este martes se habilitarán computadores en la Casa Central de la institución, además de que se puede votar desde cualquier dispositivo móvil. El sistema de votación fue diseñado para ser auditable durante y después de la elección.

La FECH

Esta misma jornada, además, es el segundo día y final de las elecciones para la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), organización que ha convivido durante los últimos años con la baja participación de los alumnos, lo que la ha llevado a estar descabezada por largo rato. De hecho, hace poco se llevó a cabo un congreso refundacional, el que suponía ser un impulso para la federación.

Y así parecía serlo luego de que Catalina Lufín ganara la primera elección tras ese proceso, alcanzando los pisos mínimos establecidos para esa ocasión. Sin embargo, los posteriores quórums, que debían ir subiendo, no se lograron, dejando nuevamente a la FECH sin representación oficial.

Así se llegó a este nuevo proceso, con las listas “Conectemos la Chile” y “Nuevo Horizonte” buscando encabezar a la organización.

La primera, conformada por las Juventudes Comunistas y el Frente Amplio, es encabezada por Laura Mlynarz, militante del PC. La segunda, en tanto, la lidera Ricardo Román, que milita en el Partido Socialista.