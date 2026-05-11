Corporación Villa Grimaldi alerta de una crisis financiera por retraso en la entrega de recursos

Como una “situación inédita y profundamente preocupante” ven desde la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi la falta de recursos, misma que -aseguran- mantiene en una crisis financiera al sitio de memoria.

Así lo informó el presidente del directorio de la corporación, Álvaro Ahumada, quien leyó un comunicado donde se expresa que a la fecha, al espacio “ aún no le han sido transferidos los recursos que le corresponden según lo establecido en el presupuesto anual de la nación para el año 2026 ″.

Esta situación -sostienen en el texto- les ha “generado una crisis financiera que ha afectado el normal funcionamiento de nuestro sitio de memoria, provocando graves dificultades para el pago de remuneraciones de trabajadoras y trabajadores, así como de servicios esenciales y suministros básicos indispensables para mantener abiertas nuestras puertas y desarrollar nuestras labores cotidianas".

Según indican, la razón del retraso “estriba en que el convenio de colaboración y transferencia de recursos para el año 2026, suscrito entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, aún sigue en la Contraloría General de la República en el proceso de toma de razón“.

La corporación señaló que el convenio “ha sido devuelto con observaciones al SERPAT en tres oportunidades y se ha debido reingresar por una cuarta vez al organismo contralor”.

En ese sentido, aseguran que el SERPAT "de manera diligente, ha efectuado al convenio todas las modificaciones que ha solicitado el órgano contralor".

Con ello, señalaron que les “llama la atención la falta de una interacción efectiva entre ambas instituciones para solucionar las dificultades de un convenio que, en lo medular y sustantivo, no ha cambiado en sus ya cuatro versiones. En esa línea, acusan una “ falta de sentido de urgencia y oportunidad” por parte de la Contraloría.

La corporación advierte que, “ de mantenerse este escenario de incertidumbre, existe un riesgo real de cese parcial o total de nuestras actividades , afectando directamente el trabajo de memoria, educación en derechos humanos y vinculación con la comunidad que realizamos desde hace más de tres décadas".

“La emergencia financiera que hoy enfrentamos vuelve a evidenciar la ausencia de políticas públicas permanentes y estables para el resguardo de los sitios de memoria en Chile, situación que impide proyectar su sostenibilidad y continuidad”, lamentan desde la corporación.

Pese a lo anterior, desde el sitio de memoria aseguran que su “voluntad y compromiso ético” es continuar desarrollando su trabajo “con convicción, responsabilidad y profesionalismo, esperando que ante la difícil situación que nos aqueja las instituciones mencionadas ejerzan su labor de manera pronta y oportuna”.