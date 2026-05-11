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    Tras una larga y complicada negociación: los detalles del nuevo contrato de Lucas Assadi con la U

    El acuerdo entre Azul Azul y el jugador se cerró durante la mañana de este lunes. El futbolista firmará hasta diciembre del 2028.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Lucas Assadi seguirá siendo jugador de la U. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Lucas Assadi renovó su contrato con Universidad de Chile. Tras una larga y complicada negociación, el oriundo de Puente Alto extendió su vínculo con Azul Azul hasta diciembre de 2028. El acuerdo se selló en la mañana de este lunes, tras apurar las conversaciones durante la semana pasada y alcanzar la concordancia antes de la derrota de los estudiantiles ante La Calera por la Copa de la Liga.

    Claro que para llegar a este nuevo convenio, hubo que sortear varias dificultades en el camino. Conscientes que Assadi quedaba libre en diciembre de este año y que desde junio podía negociar con otros clubes sin la obligación de dejarle dinero a la entidad que lo formó, la gerencia técnica -encabezada por Manuel mayo- inició la ronda de conversaciones en enero pasado.

    Sin embargo, los diálogos se complicaron ya que desde la sociedad anónima querían poner una cláusula de salida de 5 millones de dólares y desde la representación del futbolista aseguraban que eso le restaría chances de negociación, pues era difícil que los grandes clubes de Europa pagaran esa cantidad de dinero por un futbolista de la liga chilena. ¿El acuerdo? Quién se lo quiera llevar deberá pagar una cifra cercana a los tres millones de la moneda estadounidense.

    El otro punto en disputa era el sueldo que recibiría el volante ofensivo. Hoy Assadi no estaba entre los honorarios top del plantel y buscaba un aumento considerable. Algo en lo que parte del directorio estaba de acuerdo, ya que aseguraban que se debía cuidar a los jugadores propios tanto como se valoraba a los refuerzos extranjeros. Pero la política de austeridad impulsada por la anterior administración, lo impedía.

    No obstante, la visión de los nuevos integrantes de la máxima instancia de la concesionaria se impuso y hoy Assadi se metió entre los sueldos top del plantel y desde La Cisterna aseguran que “es uno de los mejores que ha logrado un canterano en la historia del club”.

    Foto: Andrés Piña/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Una renovación que llega sin protagonismo

    La renovación del santiaguino llegó en un momento clave de su carrera y pretende darle un nuevo impulso a su campaña de este año. Assadi perdió terreno con Fernando Gago en la banca y la larga lesión que le afectó en el tobillo. Assadi no es titular indiscutido y está ingresando en los segundos tiempos de los partidos que disputa el conjunto académico.

    De hecho, el ‘10′ de los laicos suma solo 565 minutos en cancha y solo fue titular ante Ñublense y Everton por la Liga de Primera. En el resto de los juegos, desde que superó la dolencia de la pierna izquierda, ha ingresado en los segundos tiempos y solo se hizo presente en el marcador en la goleada ante Deportes La Serena por 5-0.

    De hecho, el joven talento usó su cuenta de Instagram para expresarse cuando confirmó que el estratega argentino no le iba a devolver la camiseta de titular y subió una historia para resumir su presente: “Los tiempos malos son una bendición y no una maldición”. Justo cuando las conversaciones, que finalmente llegaron a buen puerto, se estaban desarrollando.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileLucas AssadiLiga de PrimeraAzul AzulFútbol

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