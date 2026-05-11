Las claves del renacer de Alexis Sánchez en medio de la búsqueda de la salvación del Sevilla

Alexis Sánchez vive un renacer en el fútbol español. El delantero nacional ha podido demostrar una vez más su capacidad para generar caos en el área rival con goles y asistencias.

Este momento del goleador nacional llega en el momento justo para el Sevilla. El cuadro rojiblanco enfrenta las últimas fechas de la liga española complicada con el descenso, pero el chileno ha sido fundamental en la batalla por la permanencia.

Hace algunas semanas conjunto andaluz terminó ocupando los puestos de descenso. Esta situación generó que los hinchas manifestaran su malestar en el complejo deportivo del club, reclamando actitud y compromiso del plantel. Ante esto, la policía debió intervenir para que no empeorara la situación.

En este marco, Alexis Sánchez y sus compañeros tomaron el compromiso de seguir luchando para mantenerse en la máxima categoría del fútbol hispano y Alexis Sánchez se transformó en una de las figuras de los siguientes partidos.

El inicio de mayo trajo el duelo entre Sevilla y la Real Sociedad. Un duelo que asomaba complicado para los rojiblancos, pues enfrente tenían al reciente campeón de la Copa del Rey. Si bien en el primer tiempo los andaluces tuvieron el control del partido, el gol llegó en la segunda mitad.

El técnico Luis García envió a Alexis Sánchez a la cancha y este respondió de inmediato. En el minuto 50 José Carmona encontró bien ubicado a Maupay en el punto penal, el franco-argentino dejó solo en área chica al Niño Maravilla, quien le pegó con el alma para el 1-0 de los andaluces.

Luego, en los 70′ el exjugador de Udinese dejó solo a Rubén Vargas frente a la portería, pero la definición del suizo de fue lejos sobre el arco.

El desempeño de Sánchez le valió también el reconocimiento de la prensa hispana. Mundo Deportivo resaltó el “liderazgo inacabable” del chileno. “Físicamente no tiene el nivel de sus mejores años, pero Alexis Sánchez llegó al Sevilla para aportar su calidad y experiencia y ahí sí está sobrado”, añadieron.

“Alexis Sánchez, a sus 37 años, volvió a demostrar que su toque de calidad, aunque con cuentagotas, a veces es suficiente para desatascar un partido”, remarcaron más adelante.

Un nuevo triunfo

Una semana después, con el equipo igual de complicado, pero ya fuera de la zona de descenso, Sevilla se preparó para medirse contra el Espanyol y parecía repetirse la fórmula del duelo anterior.

El DT envió a la cancha a Alexis Sánchez en el inicio del segundo tiempo y al minuto tuvo la chance de marcar, pero el chileno se encontraba en posición de adelanto. Poco más adelante, en los 56′, el cuadro de Barcelona se puso en ventaja.

Desde allí comenzó la remontada. Andrés Castrín y Akor Adams, tras la asistencia de Sánchez, lograron darle otros tres puntos al Sevilla.

“Era muy injusto perder. Ganar era épica, pero no merecíamos perder. No estábamos muy bien, pero ellos no han hecho nada para llevarse el partido. La forma del primer gol nos levanta. Esa manera de irse para arriba, con arresto... Han creído y los cambios han salido bien. Juanlu ha estado enorme, Oso, Akor con el gol... Alexis ha estado fenomenal”, afirmó Luis García tras el encuentro.

El entrenador también resaltó el impacto de los cambios realizados durante el partido y volvió a mencionar al delantero chileno. “Era el arranque soñado de la segunda parte, como el otro día tras entrar Alexis Sánchez al descanso. Su gol (anulado por fuera de juego) viene de una jugada de mala suerte, pero el momento clave es el gol de Andrés Castrín”, comentó

Foto: @alexis_officia1 / Instagram.

El paso siguiente

Si bien antes de estos dos encuentros la continuidad de Alexis Sánchez se mostraba fuera del Sevilla, estas últimas actuaciones abren la posibilidad de que el elenco español busque la opción de dejar al chileno en el plantel.

Si no, ya hay algunas alternativas que maneja el deportista nacional. Una de ellas es Internacional de Porto Alegre del Brasileirao, liga que también vio volver a otras estrellas de la Generación Dorada, como Arturo Vidal y Gary Medel.

“En Brasil hay varios clubes que ya han intentado su fichaje para la próxima campaña y puede acabar, según dicen, en el Internacional de Porto Alegre, cuyos dirigentes insinuaron que tienen un acuerdo avanzado”, mencionó hace algunos días Mundo Deportivo.

Otra, aparece desde la Liga de Primera. Tras asumir como presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez afirmó que “tiene las puertas abiertas. Esta puede ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul. Lo vamos a estar esperando”.