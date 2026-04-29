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    ¿Alexis Sánchez a Universidad de Chile? Cecilia Pérez aborda el eventual fichaje del Niño Maravilla en la U

    La entrante presidenta de Azul Azul se refiere a la chance de que el delantero del Sevilla refuerce al cuadro laico de cara a la segunda rueda.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Alexis Sánchez a Universidad de Chile? Cecilia Pérez aborda el eventual fichaje del Niño Maravilla en la U. Foto: Photosport

    Cecilia Pérez define los objetivos de su mandato en la U. La presidenta de Azul Azul dijo que su principal meta será ver al cuadro laico competir en todos los frentes. “Universidad de Chile siempre tiene que estar jugando las finales y compitiendo por ser campeón”, señaló.

    En esa línea, la exintendenta de la Región Metropolitana abordó la chance de un posible refuerzo para el segundo semestre: Alexis Sánchez. Lo hizo comparando su situación con la de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. “Tiene las puertas abiertas. Esta puede ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul. Lo vamos a estar esperando”, enfatizó.

    Pérez establece los lineamientos del mandato que arranca: “La misión es que a este club cada día le vaya mejor, particularmente en lo deportivo. Que podamos tener alegrías permanentes. Cuando la U gana el fin de semana, son días maravillosos. Cuando le va mal, andamos con mala cara y afecta mucho. Es un honor ser la primera presidenta de un club. En Sudamérica somos dos, con la presidenta de Palmeiras”, agregó.

    “Estoy muy agradecida, con la mesura de que debemos seguir trabajando. Es un trabajo en equipo, no solitario. Esa es la visión que tenemos como directorio”, enfatizó.

    Pérez es la nueva presidenta de Azul Azul. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    De hecho, reveló un gesto del nuevo directorio tras la elección. “Hoy (martes) me doy cuenta del hecho histórico. Mis compañeros me regalaron rosas azules, fue muy emocionante. Estoy agradecida de tener el honor de presidir el equipo más lindo de Chile. Nos han tocado malas, pero estamos juntos como una gran familia. Es un trabajo en equipo”, dio a conocer.

    “Hay que seguir trabajando, para seguir teniendo el club financieramente estable. Que las arcas estén sanas luego de haber pagado la deuda histórica, lo que nos permitió ganar años en la concesión”, sumó.

    La presidenta de Azul Azul se refirió también a la chance de la construcción del estadio de la U. Si bien instó a las autoridades a confiar en el proyecto, aterrizó las aspiraciones en el mediano plazo. “Si nuestro mandato se acompaña de autoridades valientes que vean eventualmente el estadio de Universidad de Chile como un legado hacia el país y nos apoyen sin poner trabas, ese sueño puede ser una realidad”, dijo.

    “Me he comprometido con el directorio para trabajar por ese sueño. El día que sea una realidad, lo van a saber. Vender humo no es parte de mi esencia”, añadió.

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