La U anota un hito en el fútbol: Cecilia Pérez es la primera mujer en asumir la presidencia de un club grande en Chile.

Cecilia Pérez cumple su sueño. Tal como adelantó El Deportivo, desde hoy, será la nueva presidenta de Azul Azul, la empresa que gestiona al club de sus amores: Universidad de Chile. La exintendenta metropolitana y ex ministra del Deporte asume el control de la firma en reemplazo de Michael Clark, quien se aleja después de cuatro años y medio al mando de la compañía, en medio de una fuerte sanción de la CMF por el denominado Caso Sartor.

La presidencia de Cecilia Pérez marcará un hito histórico para el fútbol chileno. Será la primera mujer en ocupar la testera de un grande en el fútbol local y de Primera División. Ya se habían visto casos en Iberia, Puerto Montt y Deportes Concepción, pero en Primera B. En el mundo, destaca Leila Pereira, la timonel de Palmeiras. También Marián Mouriño, la máxima autoridad del Celta de Vigo.

Pérez ejercía como vicepresidenta del club laico. Se había sumado a la administración de los universitarios en 2022. "Soy hincha de la U desde que tengo memoria. Es un sueño y también una enorme responsabilidad unirme al directorio del club que tanto amo y por el que me comprometo a trabajar con todo mi corazón, porque la U, en especial sus hinchas, se merecen que podamos volver al sitial deportivo del que nunca debimos salir”, expresó en esa ocasión.

La misma sensación reflejó este fin de semana, con motivo del Clásico Universitario, después de que El Deportivo revelara que asumiría la máxima responsabilidad en el club. "Para cualquier hincha de Universidad de Chile es el sueño máximo. Después de servir a Chile, el segundo honor más grande es ojalá dirigir la institución más linda del país, que es la U”, admitió.

En esa oportunidad reconoció que el escenario no es el ideal. “Lo importante es lo que va a suceder en la junta de accionistas. Ha sido algo duro, se va un amigo (Michael Clark) y le deseo suerte”, expresó.

José Miguel Insulza es el nuevo director de la U.

Movimientos de peso

En la junta se produjeron otros movimientos altamente relevantes. Como vicepresidente quedó José Ramón Correra, quien también se ilusionó con la testera. Sin embargo, el arribo más llamativo es la llegada al directorio de José Miguel Insulza, ex senador y ministro del Interior, además de Vicepresidente de la República.

Como Pérez, es un reconocido fanático. “Desde chico soy hincha de la U y he visto todos los campeonatos que hemos ganado. Cuando estuve en el exilio no ganamos nada, así que no hubo nada que perderse”, ha declarado. “Soy un devoto del fútbol y por suerte me han tocado partidos muy importantes. Estuve en el Estadio Nacional cuando Leonel Sánchez noqueó a un italiano en el Mundial del 62. También fui al estadio para la final de la Copa América en Chile y cuando Zidane le pegó el cabezazo a Materazzi... Estuve en el estadio el día que Maradona metió el gol con la mano a Inglaterra“, recordó.

Hay más ingresos. Francisco Aylwin, hijo de Patricio, expresidente de la República, y Pablo Silva, quien estuvo en el club durante la gestión de Carlos Heller y después se desempeñó en la ANFP, se incorporaron al ordenamiento institucional.