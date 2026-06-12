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    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    ¿Olvidos normales o Alzheimer? Un neurólogo explica cuál es la primera señal de alerta, qué cambios deben preocupar y cómo reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Las primeras señales de la enfermedad de Alzheimer pueden confundirse con olvidos normales asociados al envejecimiento. Sin embargo, existen algunos indicios que permiten diferenciar cuándo estos problemas de memoria podrían estar relacionados con el inicio de la enfermedad.

    El Dr. Ignacio González, neurólogo del Centro de Neurociencias de Clínica Universidad de los Andes, explica que en una persona mayor, es normal que existan algunos olvidos que no son frecuentes y no generan problemas importantes.

    En el Alzheimer, en cambio, estos olvidos comienzan a ser más frecuentes y empiezan a causar dificultades.

    Pero, ¿cómo se pueden diferenciar? ¿Cuáles son las primeras señales que hacen sospechar que una persona tiene Alzheimer?

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    La señal que más caracteriza al Alzheimer en sus primeras etapas

    Aunque muchas personas asocian el inicio del Alzheimer con la reiteración de preguntas, el especialista señala a La Tercera que esto también puede ocurrir en una persona senil o distraída.

    Lo que considera más característico de esta demencia es la repetición de relatos. La persona cuenta espontáneamente una historia y la vuelve a relatar pocos minutos después, sin tomar precauciones para saber si ya la había contado.

    “Una persona normal que va a relatar algo y no está segura si lo contó o no toma precauciones y antecede al eventual relato ‘¿te conté que…?’”, explica el Dr. González. En el Alzheimer, en cambio, la persona no almacena recuerdos y tampoco es capaz de recuperarlos con pistas o códigos.

    Qué cambios deberían alertar a la familia

    Entre las señales más importantes que deberían motivar una consulta médica se encuentra la pérdida de memoria de eventos de la vida diaria. Por ejemplo: qué hizo ayer, si fue o no al cine, etc.

    “Al comienzo hay conservación de la memoria semántica: esto es de conocimientos abstractos como ‘quién descubrió América’, ‘cuál es la capital de Bolivia’. También se mantiene la memoria autobiográfica de muy largo plazo, por lo que los pacientes recuerdan acontecimientos de cuando eran jóvenes y otras experiencias similares”.

    Sin embargo, el olvido de hechos recientes importantes, como no recordar si fueron o no a la playa durante el fin de semana, junto con la repetición espontánea de relatos, constituyen señales de alerta relevantes.

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    El neurólogo indica que también puede presentarse desorientación en el tiempo y en el espacio.

    Entre los ejemplos, mencionó la dificultad para volver manejando a casa después del trabajo.

    Más adelante pueden aparecer conductas agresivas, reacciones paranoides y compromiso del lenguaje, con un empeoramiento para encontrar el nombre de las cosas y de las personas.

    A qué edad suele comenzar el Alzheimer

    “El Alzheimer suele comenzar después de los 65 años, pero hay casos descritos desde los 40 años. La curva se vuelve importante desde los 75 años y desde los 85 el riesgo es enorme”, dice el médico.

    Pero la edad no es el único factor de riesgo. Existen otros que, al ser controlados, pueden convertirse en factores protectores: el principal es la salud cardiovascular, especialmente la hipertensión. También son importantes la diabetes, el colesterol y el tabaquismo.

    En etapas posteriores, cobran importancia otros factores como el aislamiento social, sordera e inactividad física y cognitiva.

    Es importante detectar el Alzheimer en etapas iniciales, explica el Dr. González, pues permite diseñar intervenciones sociales, administrativas y legales para proteger al paciente y a su familia.

    Además, ayuda a realizar un diagnóstico diferencial de otros deterioros cognitivos que pueden parecer Alzheimer, pero que son metabólicos y eventualmente reversibles, como la carencia de cianocobalamina (vitamina B12).

    A lo largo de toda la vida, la escolaridad también influye como factor de riesgo o protección. El neurólogo señala que la protección frente a la demencia comienza desde la educación básica.

    En etapas posteriores cobran importancia otros factores como el aislamiento social, la sordera y la inactividad física y cognitiva.

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer Tendencias / La Tercera

    Los hábitos que pueden ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer

    El neurólogo destaca que en 2024, se publicó un estudio en la revista médica Lancet donde se hizo una revisión amplia sobre las intervenciones que disminuyen el riesgo de demencias en general y de Alzheimer en particular.

    “Desde la niñez hasta el comienzo de la adultez: la educación, educación básica y media son intervenciones que disminuyen el riesgo. Esto permite crear una reserva cognitiva importante que más tardíamente se manifiesta en protección del desarrollo de compromiso intelectual”.

    Durante los años universitarios y laborales, señala que es fundamental mantener una buena salud cardiovascular mediante el diagnóstico y tratamiento precoz de la hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, obesidad y tabaquismo.

    También considera importante diagnosticar y tratar la pérdida auditiva y la depresión, además de evitar el traumatismo cráneo encefálico y el exceso de alcohol. A estas medidas, se suman una dieta sana y actividad física e intelectual constante.

    “En edades más tardías, como en la jubilación, los factores de riesgo son el aislamiento social, la polución ambiental y la disminución de la visión. La suma de todos los factores llega a un 45% de factores modificables, lo que no es poco”.

    El médico explica que en Chile, es probable que la cifra sea aún mayor “por nuestras carencias en controles sanitarios de las personas, y las carencias en la enseñanza escolar”.

    “Un llamado a mis colegas médicos de cualquier especialidad: cualquiera sea el motivo de consulta se debe evaluar las condiciones cardiovasculares a todos los pacientes”.

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