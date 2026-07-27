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    Informalidad en el comercio online cae en el segundo trimestre, pero migra a redes sociales

    La baja fue impulsada por el fuerte retroceso de las compras irregulares en plataformas internacionales tras la aplicación del IVA a las compras transfronterizas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Comercio electrónico

    La informalidad en el comercio electrónico chileno cayó 22% anual en el segundo trimestre de 2026, impulsada por el fuerte retroceso de las compras irregulares en plataformas internacionales tras la aplicación del IVA a las compras transfronterizas, según el informe trimestral de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC).

    Sin embargo, el gasto informal en plataformas nacionales aumentó 10,2% en el mismo período, lo que evidencia, de acuerdo con el gremio, que el fenómeno se desplazó hacia el mercado interno en lugar de desaparecer.

    Del total de transacciones digitales del sector retail, la CNC estima que un 6,9% fueron informales entre abril y junio, levemente por sobre el 6,4% del trimestre anterior y 2 puntos porcentuales por debajo del 8,9% registrado en igual período de 2025. En cuanto a montos, $8 de cada $100 gastados en compras online correspondieron a comercio informal.

    El gremio calcula que en el segundo trimestre se transaron US$ 3.378,6 millones en compras digitales de comercio (sin incluir turismo, entretención ni servicios), un 2,9% más que en 2025. De ese total, US$ 246 millones habrían sido compras informales, 22% menos que en igual trimestre del año pasado.

    La CNC explica esta divergencia (la tasa de informalidad cae solo 2 puntos porcentuales mientras el monto informal cae 22%) por tres factores: el gasto online total creció 2,9%, lo que diluye el impacto relativo; el ticket promedio de las compras informales bajó; y la informalidad se desplazó hacia canales de menor ticket, como las redes sociales, mientras se formalizaban los de mayor valor, como el canal internacional.

    Nacional versus internacional

    Según el desglose de la CNC, la tasa de informalidad en plataformas nacionales se mantuvo en 9%, sin variación respecto de igual período de 2025. En las plataformas internacionales, que representaron 13,4% del total transado, la tasa cayó de 25% a 4%, su mínimo histórico según el gremio.

    El gasto en portales nacionales alcanzó US$ 2.973,2 millones, 7,9% más que en 2025, de los cuales US$ 237,8 millones corresponderían a compras informales (+10,2% anual).

    En los portales internacionales, el gasto llegó a US$ 405,4 millones, 23,3% menos que un año antes, con US$ 8,1 millones en compras irregulares, una caída de 91,4% anual.

    La CNC atribuye esta caída al cambio normativo: antes de la nueva regla, la informalidad internacional se concentraba en compras sobre US$ 41 donde, pese a corresponder el pago de IVA, el consumidor declaraba que no se le había cobrado. Con la nueva normativa, las plataformas inscritas cargan el IVA de forma automática. El gremio destaca que las plataformas asiáticas, que concentran más del 75% de esas transacciones, pasaron de un alto grado de informalidad a salir de ese circuito.

    Categorías y canales

    Vestuario sigue siendo la categoría con mayor peso dentro de las transacciones informales (41%), en línea con el año anterior. Accesorios y Regalos subió 9 puntos porcentuales respecto de igual trimestre de 2025, hasta 21%, seguida de Artículos de Entretención y Mascotas (7% cada una).

    Al mirar la tasa de informalidad interna de cada categoría, Accesorios y Regalos lidera con 22%, y en monto gastado también es la más expuesta: $25 de cada $100 gastados en esa categoría corresponden a compras informales, según la CNC.

    Las redes sociales concentran el 60% de todas las transacciones informales, la mayor participación desde que la CNC comenzó esta medición en 2019, seguidas de otras tiendas nacionales (15%), plataformas internacionales (12%), marketplaces (9%) y tiendas especializadas (4%).

    Compras informales en redes sociales.

    Al mirar la tasa de informalidad dentro de cada canal, un 57% de las compras hechas por redes sociales fueron informales, 10 puntos porcentuales más que un año atrás, mientras que en plataformas internacionales la tasa cayó de 40% a 6%. Los marketplaces bajaron de 12% a 7% y las otras tiendas nacionales subieron de 19% a 23%.

    Perfil de quienes compran informal

    Según el informe, las mujeres concentran el 79% de las transacciones informales y la Generación Z representa un 33% del total. Los segmentos socioeconómicos C3 y D reúnen 72% de las compras informales, frente a solo 15% en el comercio formal.

    Al medir la tasa de informalidad por grupo, la Generación Z registra la mayor incidencia (12%), seguida de la Generación X (5%) y los Baby Boomers (2%); por nivel socioeconómico, el grupo D llega a 17% y el C3 a 13%.

    millenials

    “Los resultados muestran que la regulación aplicada a las compras internacionales logró reducir significativamente la informalidad en ese canal. Sin embargo, el fenómeno no desapareció, sino que cambió de composición.

    Hoy la mayor parte de la informalidad se concentra en plataformas nacionales, especialmente en redes sociales y otros canales digitales de menor trazabilidad”, señaló Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC, quien agregó que “el desafío ya no está en el comercio transfronterizo, sino en seguir avanzando en la formalización del mercado interno”

    Más sobre:CNCComercioComercio electrónico

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