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    La férrea defensa de Gianni Infantino al Mundial 2026 por las críticas que recibió la competencia

    El presidente de la FIFA compartió una carta en la que acusa a sus detractores de difundir "odio y rumores falsos".

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Li Ming

    El pasado 19 de julio se llevó a cabo la gran final del Mundial de Norteamérica 2026. En la ocasión, España acabó celebrando tras imponerse por 1-0 a Argentina en Nueva Jersey. Y este lunes, ocho días después de aquello, Gianni Infantino compartió una carta en la que responde a las críticas que recibió la competencia, defendiendo la organización del certamen.

    Estaban tan consumidos por el odio y la crítica que se han perdido todo esto. A quienes, detrás de sus bolígrafos y papeles, detrás de sus pantallas, propagan el odio y los rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan al margen, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mayor espectáculo del mundo. No hemos tenido ningún acto violento, ningún incidente, seguridad al 100 %, solo alegría y felicidad”, señaló de entrada el mandamás del fútbol.

    Dentro de las críticas que recibió la competencia que se llevó a cabo en Canadá, Estados Unidos y México destacaron las restricciones de visado estadounidense que terminaron afectando no solo a los hinchas, sino que también a jugadores, árbitros y miembros de los cuerpos técnicos de las delegaciones.

    La misiva también da cuenta del análisis de la FIFA sobre la intervención del presidente Donald Trump para que el organismo suspendiera la sanción al estadounidense Folarin Balogun tras haber sido expulsado contra Bosnia y Herzegovina.

    Si bien Infantino no dio ejemplos concretos, indicó que “las tarjetas rojas o amarillas que pueden parecer injustas, o las decisiones posteriores de no sancionar a jugadores en ciertas situaciones, son habituales y ampliamente aceptadas en algunos de los campeonatos más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que aplican estas prácticas sean los que critican”, expuso.

    Por último, Infantino destacó la participación de países que viven tensiones políticas, crisis internas o bien problemas sanitarios.

    En este sentido, destacan los casos de Irán por el conflicto en el Golfo Pérsico con Estados Unidos, la situación política de Haití y la batalla de República Democrática del Congo contra el ébola. En este último caso, los hinchas que buscaban asistir a los encuentros debían cumplir una serie de requerimientos para poder ingresar a Estados Unidos.

    Incluso, el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no pudo ingresar a territorio estadounidense a pesar de tener un visado válido y fue deportado, siendo recibido como un héroe en su regreso a África.

    Irán ha entrado en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. El equipo iraní ha conseguido visados para entrar porque el fútbol es paz. No es política. Los países que afrontan graves problemas de salud u otros desafíos han conseguido visados”, planteó.

    A aquello sumó que “cuando el fútbol ha permitido que Haití se muestre al mundo, un país al que muchos no pueden o no quieren viajar, quizá ha llegado el momento de dejar los bolígrafos y los teclados y mostrar un poco de respeto a los equipos que han jugado”, cerró Gianni Infantino.

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