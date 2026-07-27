Claudio Castro aborda quiebre en la AChM y apunta a “generar una asociación de municipios del mundo progresista”

En medio de la división generada al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) durante la discusión de la megarreforma, el alcalde de Renca, Claudio Castro, criticó el rol que ha tenido la asociación y señaló que lo más probable es que tengan que “generar una asociación de municipios del progresismo ”.

Y es que finalmente el último apartado que resta por definir en el Congreso del proyecto de Reconstrucción Nacional es el mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones.

El artículo, que solo falta por ser votado en el Senado el próximo 4 de agosto, volvió a reabrir las divisiones entre los municipios de izquierda y de derecha.

En particular, el mecanismo espera cubrir la merma de ingresos a través de transferencia directas por parte de la Tesorería General de la República (TGR). Mientras desde los alcaldes de izquierda llegaron a considerar la propuesta como “aberrante”, los jefes comunales oficialistas llamaron a su aprobación.

En ese contexto, el alcalde de Renca explicó a Desde la Redacción de La Tercera que finalmente considera que los alcaldes de derecha “han entendido que el rol del municipalismo en Chile ha sido ponerle piso a las políticas del gobierno”.

Considera que el Ejecutivo dañó la relación entre los municipios del país al colgar en la discusión de la megarreforma el debate sobre las contribuciones, ya que “se ha deteriorado mucho el debate municipal en Chile”.

“ La Asociación Chilena de Municipalidades está en un punto de quiebre que yo veo muy difícil de recuperar . Entre otras cosas, porque finalmente con lo que ha hecho el gobierno, ha hecho que los alcaldes de derecha e izquierda terminemos defendiendo nuestras posturas de los sectores que representamos y no del municipalismo”, explicó Castro.

Por ello, consultado respecto a una eventual salida de la AChM, enfatizó que están “evaluándolo y de forma bien mayoritaria”.

“Acá uno puede entrar en la minucia, tenemos que ir a los concejos municipales, ¿cierto? Votar una eventual salida de la asociación. Yo lo que quiero poner sobre la mesa es que no había visto en 10 años con presidentes de la asociación que vienen de municipalidades de derecha y de izquierda, con mayorías de derecha y de izquierda, no había visto un momento de tal nivel de desgaste en el municipalismo en Chile“, señaló.

Profundizando más respecto a una eventual salida, el jefe comunal de Renca detalló su postura haciendo una comparación con la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), de la que considera es “una asociación veladamente de derecha dentro del mundo municipal”.

“ Capaz que lo que nosotros tenemos que hacer es generar una asociación de municipios del mundo progresista y que entonces, teniendo la visión de los municipios de derecha y la visión de los municipios de izquierda, logremos llegar a un grado de consenso que nos permita recuperar una transversalidad”, concluyó.

Revisa la entrevista completa acá: